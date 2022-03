Muller, Rossmann, DM & Co.: Los clientes se paran frente a estantes vacíos: una prohibición de venta de muchos productos

En algunas farmacias alemanas, los clientes ahora se encuentran frente a los estantes vacíos. En d.m., Müller, Rossmann and Co. (ed.). Debido a la prohibición de la UE, muchos productos ya no se pueden vender. (Imagen de icono) © Robert Michael / D

En farmacias como dm y Müller, los estantes han estado vacíos durante semanas. Detrás de esto una nueva prohibición de la Unión Europea.

Karlsruhe – esto en ramas cadena de farmacias dm.* No es raro encontrar productos que no se pueden encontrar una y otra vez. El gigante farmacéutico de Karlsruhe realiza ajustes de productos a intervalos regulares, lo que significa que se agregan nuevos artículos y se clasifican los artículos menos solicitados por los clientes. Funcionamiento normal que los clientes no suelen notar muy a menudo. Sin embargo, en algunos casos, las modificaciones de productos causan revuelo y son un gran tema en las redes sociales.

El último ejemplo es el gran ejemplo. Publicidad exagerada sobre un importante producto para bebés de DM* Que ya no está disponible en el dominio en el sitio. Esto no es solo una pena, sino un “desastre” para ella y su hija, escribe un usuario de Facebook y agrega que su hija no tolera otras marcas. La exageración en torno a los pañales Rascal + Friends fue tan grande que dm habló en la discusión y reveló que el producto todavía está disponible en línea. Como lo menciona BW24*.

Müller, dm & Rossmann – Prohibición de la venta de algunos productos farmacéuticos

Esta historia muestra que la falta de un solo producto puede causar mucho alboroto. Esto indica que puede haber más discusiones de este tipo en el futuro previsible, ya que toda una gama de productos podría desaparecer de los estantes a partir de marzo. El trasfondo es que el ingrediente “Lilial”, típico de algunos cosméticos, también llamado butilfenil metilpropional en la jerga técnica, está prohibido en toda la UE desde el 1 de marzo y ya no se puede vender.

En la industria cosmética, el ingrediente activo se usa a menudo como fragancia debido a su aroma floral, por ejemplo en cosméticos, desodorantes, perfumes, jabones, laca para el cabello o detergentes. Informes Correo de la mañana de Berlín Según el componente se utiliza incluso en geles de ducha y champús. Sin embargo, la frase “en uso” es una mejor redacción, porque “Lilial” ha expirado en la UE desde el 1 de marzo. Los productos de dm, Müller and Co. Contener “Lilial” es un tabú para los consumidores.

dm and Co estanterías vacías: los productos “Lilial” se eliminan de la colección

Se sospecha que la fragancia sintética, que se puede comparar con el aroma del lirio de los valles, es alérgica y daña el material genético. En una evaluación de 2019, el consejo asesor de la Comisión de la UE advirtió específicamente contra Lilyal, y señaló que la sustancia podría ingresar fácilmente a los pulmones en forma de laca para el cabello o desodorante. Desde agosto de 2020, la fragancia está clasificada oficialmente como “tóxica para la reproducción” (tóxica para la reproducción y teratogénica) en la Unión Europea y, por lo tanto, está prohibida su venta.

Esto puede ser un gran desafío para las cadenas de farmacias como dm o Müller, porque todos los productos afectados que ya no se venden en febrero deberían haber salido de los estantes a más tardar el 1 de marzo. Como resultado, los estantes de algunas farmacias no están llenos. Los productos afectados por la prohibición de “Lilial” deben ser reemplazados. Esto no es fácil en tiempos de Corona, porque los cuellos de botella en el suministro todavía están causando problemas importantes para los mercados.

La legislación de la UE no es el único problema: la guerra en Ucrania también tiene repercusiones

“Algunos productos de marca no nos han sido entregados regularmente durante meses debido a Corona. A veces solo recibimos una quinta parte de la cantidad original de algunos fabricantes”, dice uno de los empleados de Mueller. Correo de la mañana de Berlín. En el peor de los casos, los estantes están simplemente vacíos. Problema del consumidor que enfrenta fondo de ucrania* Solo podría empeorar ya que los minoristas ahora reaccionan a la agresión rusa.

Transferir Mercur.de* de acuerdo a Aldi, Rewe and Co. Boicotear productos de Rusia*, que ya no se venden en Alemania, incluidas marcas conocidas que los consumidores seguramente extrañarán. Esto significa que los clientes actualmente tienen que adaptarse a algunos cambios y ajustar su consumo si es necesario. *BW24 y Merkur.de por IPPEN.MEDIA.