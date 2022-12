Mundial 2022: Tras derrota, se enfrenta al marroquí Gianni Infantino

DrLa Copa del Mundo más exitosa en la historia del fútbol para un equipo africano terminó en furor. La mafia de la FIFA reverberó en el Estadio Internacional Al Shalifa de Qatar cuando el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, honró al ganador de la minifinal allí el sábado por la noche.

Los marroquíes no lo eran. Perdieron el partido por el tercer lugar ante Croacia merecidamente 1: 2 (1: 2). Pero a pesar de que habían llegado tan lejos como lo había hecho cualquier representante de su continente en una final de la Copa del Mundo, todos estaban furiosos en ese momento.

Agresivo tras el pitido final: los jugadores de Marruecos corren detrás del árbitro Abdelrahman El Jassim Fuente: dpa / Francisco Seco

Los jugadores marroquíes presionaron al árbitro Abdel Rahman Al Jassim tras el pitido final. La gran mayoría de los aficionados marroquíes de los 44.137 espectadores se enojaron con Infantino, sobre todo porque un árbitro con poca experiencia internacional de los anfitriones de la Copa del Mundo, Qatar, pudo oficiar este partido, que era tan importante para ellos. Según los informes, el presidente de la FIFA fue agredido verbalmente por jugadores marroquíes cuando se dirigía al vestuario. Y todo porque Al Jassim le negó al equipo sorprendentemente grande de la Copa del Mundo dos supuestos tiros penales en las etapas finales.

El entrenador Regragui sigue sobrio

El único que ha mantenido la calma en medio de la agitación es el entrenador de la selección nacional de Marruecos, Walid Rekragui. El árbitro estrechó la mano justamente. Por un lado, estas dos controvertidas decisiones estaban al menos justificadas. Por otro lado, la imagen de su selección, que ha tenido mucho éxito y ha celebrado mucho, es muy importante para re-kura en este Mundial. No debe conceder un rasguño después de los últimos siete partidos en Qatar.

“Cuando perdemos un partido, siempre estamos decepcionados. Si reaccionas de forma exagerada después del partido a veces, puede pasar”, dijo el jugador de 47 años. “Mis jugadores son muy ambiciosos, no fue una falta de respeto”. Eso: el La presión sobre el árbitro después del partido “no era la típica marroquí”. dijo.

Disturbios: el marroquí Achraf Hakimi (izquierda) señala al árbitro. Entrenador de apaciguamiento Walid Rekragui Fuente: dpa / Francisco Seco

El técnico, que solo ha estado en el cargo desde agosto, no obstante, estaba seguro: “Cuando nos despertemos mañana, nos daremos cuenta de las grandes cosas que hemos logrado en esta Copa del Mundo”, dijo Regragui. “Si me hubieras dicho antes de la Copa del Mundo: Marruecos es uno de los cuatro mejores equipos del mundo, me lo habría perdido”.

Desde el inicio de este torneo, el exjugador francés ha querido hacer algo más que entrenar a Marruecos. Siempre ha querido dar ejemplo de que el fútbol africano en su conjunto puede hacer más y más de lo que vemos a menudo en otras partes del mundo. Hace solo tres semanas, Regragui todavía hablaba de sobrevivir a la ronda preliminar, y ahora de un objetivo completamente diferente.

“Hemos demostrado que nosotros en África estamos trabajando duro y desarrollándonos. Confío en que algún día un equipo de África ganará la Copa del Mundo”. “Otros equipos africanos quieren seguir nuestro ejemplo. Tendremos más experiencia en 2026. Estamos progresando paso a paso. Incluso en nuestro país no creían en nosotros. Pero hemos demostrado lo contrario”.

Al término de su rueda de prensa, Regragui se puso de pie y agradeció a todos los presentes. con los periodistas y el personal. No balbuceó como sus jugadores tras el pitido final. Su frase al despedirse de este Mundial fue: “¡Viva África!”.