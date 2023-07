Múnich obtiene una nueva sucursal de Kaufland en formato XL: abre los jueves

tz Munich ciudad

de: Armin Linder

Los fans de la cadena de grandes almacenes Kaufland tendrán una nueva oportunidad de compra en Múnich: se abrirá otra tienda el 13 de julio. Donde “ya” es el término incorrecto.

Según el sitio web, la cadena de supermercados Kaufland tiene más de 770 sucursales en Alemania. Ahora se agrega uno más, concretamente en el centro comercial Mira en Schleißheimer Straße 506 en el norte de Munich en Hasenbergl. Según el comunicado oficial en Facebook, el nuevo Kaufland se abrirá el jueves (13 de julio). El término “ya” es relativo.

Sucursal de Kaufland Mira Munich anunciada para 2022 – Solo ahora abierta el 13 de julio de 2023

Porque: ya en 2020, el nuevo supermercado se anunció en la página de Facebook de Mira con las palabras “¡Será enorme!”. Con la apertura en 2022. No llegó a nada: el inicio previsto se retrasó más de medio año. Mientras tanto, ha habido muchas consultas de personas impacientes sobre cuándo estará finalmente disponible el nuevo centro comercial. Sobre todo porque la sucursal de Rewe en el centro comercial ya había cerrado en enero de 2022, dejando a los residentes sin opción de suministros locales.

Horario de apertura de Kaufland en Mira Munich: de lunes a sábado de 7 a. m. a 8 p. m.

Todo el mundo lo está recibiendo en formato XL ahora. 30.000 artículos en una superficie de 3.500 metros cuadrados esperan a los clientes en Mira-Covland. Incluso si está lejos del mercado más grande de la empresa: cómo BW24 Escribe, hay uno en 12.000 metros cuadrados en la ubicación principal en Neckarsulm. El jugador de Munich ahora está bajo el mando de la casa Yvonne Schlöder y con un equipo inicial de 80. Horario: Lunes a Sábado de 7 am a 8 pm.

“Ya era hora… Estoy muy emocionado”, escribió un usuario en Facebook. “¡Por fin! Estoy feliz”, “Todo Hasenbergl adentro después de eso” y “Para ser honesto, ya no creo en eso”, escriben otros. La promesa de abrir en 2022 no se puede cumplir y algunos están molestos. Pero la nueva sucursal ya está aquí, y los fanáticos conocidos de Kaufland pueden lanzarse a ella.

Color: Fachada del centro comercial Mira en Munich. © Imago Acciones y Personas

Espero que no se sientan decepcionados, como algunos han documentado en las redes sociales, porque no todo siempre sale bien en Kaufland: un cliente se escapó hace unos meses con las palabras 'Oye, Kaufland, solo di si no deberíamos comprar contigo. más' el Aldi.