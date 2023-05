MXGP Argentina – ¿Qué dicen los pilotos antes de que comience la temporada?

La temporada MXGP 2023 comienza el próximo fin de semana con la primera ronda de MXGP Argentina en la Patagonia. Equipos y pilotos viajan 12.000 km a Argentina desde principios de esta semana. El piloto tiene más de un día de viaje por hacer, por lo que el fin de semana de carrera se está preparando de forma óptima.

Antes de la primera ronda del Campeonato del Mundo de Motocross FIM, hay una larga lista de pilotos que podrían ganar el campeonato. El cinco veces campeón mundial de motocross, Jeffrey Herlings, está en un puesto muy bajo en este momento, pero todavía tiene una oportunidad por el título. El equipo de fábrica de Yamaha tiene tres pilotos, incluido el piloto de Gas Gas Jorge Prado, que busca convertirse en campeón mundial en la clase MXGP en su cuarto año. El número 1 de Kawasaki, Romain Febvre, encabeza la lista después de su actuación en el Hogstone International.

Todos anhelamos una temporada emocionante y no hay nada mejor que ver a todos los protagonistas en una feroz batalla en el campeonato de 19 carreras y coronar a un nuevo campeón mundial al final de esta larga temporada.

jeffrey herlings

“Desde un punto de vista deportivo, 2022 fue un año inolvidable para mí. Pero aprendí mucho de él y ahora estoy completamente concentrado en 2023. No veo la hora de volver a correr. Ha pasado mucho tiempo. 2022 Fue un año difícil para mí, pero cuando decidí recuperarme de la lesión y enfocarme en el 2023 tenía una fecha y un objetivo en mente y cada vez está más cerca, lo daré todo pero sé que necesito algo de tiempo después de estar lejos de MXGP durante todo un año. Creo que entre 3 y 6 es realista. Mi plan es construir la temporada gradualmente porque después de tres años será un campeonato largo ‘normal’ para mí otra vez. Quiero intentar volver a mi mejor nivel El equipo que me rodea ha cambiado un poco, pero los objetivos en la carrera son siempre los mismos.

jeremy seaver

“Honestamente, mi temporada baja fue una de las mejores que he tenido en mi carrera. Hay mucho que hacer con la nueva bicicleta. Entonces, en comparación con nuestra temporada regular, pasamos días adicionales probando para tener la bicicleta lista para la temporada. Antes de Argentina , el objetivo es claro. Quiero ganar, pero también sé que es una temporada larga. Así que iré relajado, sin presión, solo haré lo que he estado entrenando para hacer durante todo el invierno. Me encanta el lugar en Argentina, siempre es especial para mí porque logré mi primer podio en MX2, así que siempre me siento muy bien cuando vengo aquí. . Hay mucha gente buena por ahí. Sé que no puedo ganar todas las carreras, pero quiero ser constante en el podio y luchar por las victorias. No miré muy lejos. En cualquier caso, el objetivo de ganar el Campeonato del Mundo es claro.

Romaina febrero

“Estoy casi al 100% ahora y la temporada será muy larga. Me gusta mucho esta ronda en Argentina. El objetivo será sumar tantos puntos como sea posible en cada carrera. En 2021, a veces me falta velocidad en comparación con Herlings, eso es lo que trabajamos con Kevin Strijbos. En Hogstone Cuando sigo teniendo buenos comienzos como lo hice en la primera carrera, sé de lo que somos capaces de hacer esta temporada. Aquí vamos”.

Jorge Prado

“Creo que hice lo mejor que pude. Entonces Espero estar en el podio en todas las carreras de este año y obtener tantas victorias como sea posible. Por supuesto, el objetivo principal es conseguir el título. Creo que soy bueno en eso. Es el cuarto año que lucho por el título, así que espero poder hacerlo este año también. Si miras mis últimos años, me he lesionado casi todos los años, incluso dos veces en 2021. Son demasiadas lesiones para conducir con la cabeza despejada. ¡Te deseo una temporada saludable sin mala suerte! ¡No quiero la felicidad, pero tampoco quiero la infelicidad!”

maxim renaux

“Definitivamente me siento listo para comenzar la temporada. El invierno ha sido bueno. Hicimos muchas pruebas y entrenamos, así que estoy listo. Mi objetivo para la primera ronda es dar lo mejor de mí y construir mi temporada a partir de ahí”. “Me encanta la pista en Argentina. Por supuesto, el año pasado, en mi temporada de novato, después de algunas buenas peleas, logré ganar mi primera carrera en la clase MXGP, y Argentina tiene muchos fanáticos que siempre crean una gran atmósfera”. , y me encanta.

Rubén Fernández

“He logrado todos los objetivos que me propuse para 2022, así que ahora tengo que mejorar un poco. En 2022 tuve dos podios, así que quiero asegurarme de luchar por los podios con más frecuencia y, por supuesto, apuntaré a mi primera. victoria. Mi objetivo es estar entre los tres primeros en el campeonato. Ahora tengo que lograrlo. Tengo que intentar ver cómo se desarrollan las cosas”.

Glenn Goldenhoff

“Quiero decir, la primera ronda siempre es un poco extraña, realmente no se nota después de la primera ronda. Me siento muy bien, no me presiones, solo sal y disfrútalo. Si corro como lo he estado haciendo durante los últimos meses y corro lo más fuerte que puedo, definitivamente no estoy lejos de los cinco primeros resultados. Si empiezo el campeonato entre los cinco primeros, creo que lo aceptaré.

Mateo Quatcanini

“El tercer año que trabajas en un equipo como este, puede que no aprecies lo que tienes. Entonces volví a apreciar más lo que tengo. Recordé dónde estaba hace 5 años y entendí a dónde había llegado en tan poco tiempo. . Aunque no salió como esperaba, me di cuenta de que había logrado algo importante. Tiene sentido para mí. Trato de divertirme en todo lo que hago porque puedo hacer mi trabajo mejor y más fácil. No es fácil, pero trato de aprovechar la oportunidad que tengo”.