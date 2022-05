MY LITTLE PONY: OFERTA EN PAQUETE ESPECIAL DE VENTILADORES – UN CORAZÓN DE BEBÉ

Atención amigos ponis: ¡ahora es el momento de embarcarse en otra aventura mágica en el Reino de Equestria!

En asociación con Hasbro, BANDAI NAMCO Europe y OUTRIGHT GAMES traen una nueva aventura de My Little Pony al mundo de los videojuegos por primera vez en más de cinco años.

Aquí es donde encontrarás contenido de YouTube. Para interactuar o ver contenido de YouTube y otras redes sociales, necesitamos su consentimiento. Activar redes sociales



Los jugadores pueden descubrir la próxima generación de ponis y su encantador mundo de Equestria en emocionantes aventuras para un solo jugador. Juegas como el líder inquisitivo y asertivo de los personajes principales, Sunny Starscout, y la ayudas a descubrir sus poderes.

En el camino, también se encuentran con sus amigos: Brave Zip, Creative Eazy, Friendly Hitch, Confident Pep. Juntos organizan el mejor festival de la historia. Para divertirse aún más, los jugadores pueden personalizar sus ponis y jugar minijuegos juntos en el modo fiesta.



Intenta conseguir un paquete de fans especialFoto: PR



Como parte de una subasta benéfica de eBay a favor de “Corazón de niños” Ahora tenemos una gran oferta para ti. Puja por un fantástico paquete para fans que incluye My Little Pony Hasbro, un videojuego para Nintendo Switch, un rompecabezas, un libro para colorear, crayones, pegatinas, diadema y purpurina.

No se pierda esta oportunidad especial en eBay y obtenga excelentes recuerdos de los fanáticos.

Estas son las subastas: http://shop.ebay.de/merchant/ein.herz.fuer.kinder

MY LITTLE PONY – A MARETIME BAY ADVENTURE – Ahora disponible digitalmente para Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC

Los ponis Hitch, Izzy, Zipp y Pipp ya se están rascando los cascos para ayudar a Sunny a organizar el Maretime Bay Festival. Sunny quiere devolver la magia a Equestria, pero otro pony quiere frustrar sus planes.



MY LITTLE PONY: A MARETIME BAY ADVENTURE – Disponible digitalmente para Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PCFoto: PR



Para salvar la fiesta, los jugadores deben organizar desfiles de moda, encontrar lindos animales, volar con pegasos y ponis alados, y equipar a los ponis con ropa nueva, accesorios y poderes mágicos.

Nota: ¿Estás en Facebook? ser un fan BILD.de-Un corazón para los niños!