¡Nada saludable! Esto es lo que pasa cuando desayunas cereal todos los días

A pesar de su popularidad, el muesli definitivamente no es una de las opciones de desayuno más saludables. ¡Al menos muesli ya preparado! Porque apenas aporta nutrientes, etc. por la mañana. El muesli ya preparado suele estar lleno de azúcar, aceite de palma y aditivos. Desafortunadamente, no sólo el muesli crujiente y de chocolate contiene mucha azúcar, sino también el muesli de frutas y sus variantes destinadas a los niños. ¿Qué pasa si comemos demasiada azúcar temprano en la mañana? No nos sentimos llenos durante mucho tiempo y no nos sentimos satisfechos en absoluto: nuestros niveles de azúcar en sangre aumentan drásticamente y luego vuelven a caer por completo al poco tiempo. Esto provoca antojos y más antojos de dulces.

Según Öko-Test, muchos mueslis preparados no sólo contienen mucha azúcar, sino también pesticidas y componentes de aceite mineral. Pensamos: ¡no funciona en absoluto! En realidad, esto está lejos de ser una alimentación saludable.

Puedes encontrar todos los resultados aquí. prueba ecológica (más allá de la barrera salarial).