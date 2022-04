“Nadie sabe si el virus se volverá más dañino o más peligroso”

Quintoiruslast no se puede equiparar con la gravedad de los síntomas, los gatos no son muy frecuentes y es difícil evaluar el curso posterior de la epidemia. Los oyentes de una discusión nocturna con un virólogo pudieron obtener estas y más ideas sobre Corona el jueves. Sandra Sisek acompañado. En la serie “Wissenschaft im Dialog”, organizada por FAZ, Polytechnische Gesellschaft e Historische Villa Metzler gGmbH, hablé con el editor de FAZ, Sascha Zoske, sobre las lecciones aprendidas de la pandemia de dos años.

Cesek dijo que la pandemia actual es difícil de comparar con la gripe española, que se extendió por todo el mundo entre 1918 y 1920 y mató a unos 50 millones de personas. En ese momento, casi no había medicina de cuidados intensivos y las infecciones secundarias eran mucho más difíciles de tratar. Sin embargo, la crisis del Covid también es un acontecimiento del siglo. Ciesek es cauteloso con las predicciones sobre la pista extra.

“nadie lo sabe”

Siempre se sorprende cuando escucha de sus colegas que solo se esperan variantes de virus más leves o, por el contrario, más peligrosas. “La respuesta honesta es: nadie lo sabe”. Ella ve la expresión “sustituto asesino” con decisión, Ministro Federal de Salud karl lauterbach (SPD) fue lanzado recientemente con miras a una posible mezcla de tipos de virus omicron y delta. La científica dijo que no usaría ese término; después de todo, no es un “término técnico”.

Puede ser imposible contener el virus por completo, dice el director del Instituto de Virología Médica del Hospital Universitario de Frankfurt. Con suerte, cierta inmunidad básica en la población, ya sea a través de la vacunación, la recuperación o ambas, hará que el covid-19 sea menos peligroso.

Los medicamentos más nuevos como Paxlovid, un inhibidor de la proteasa que bloquea una enzima viral importante, pueden ayudar. Esto puede reducir significativamente la carga viral, lo que puede prevenir ciclos severos en personas con sistemas inmunológicos debilitados, por ejemplo. Sin embargo, Paxlovid tiene fuertes efectos secundarios e interacciones, por lo que los beneficios y los riesgos deben sopesarse entre sí en casos individuales. Según Ciesek, una vacunación de refuerzo anual puede ser útil. Al igual que con la influenza, es posible imaginar una vacuna modificada contra las variantes que circulan estacionalmente, dijo el profesor.

Estudios de Gran Bretaña han sugerido que la evolución de la epidemia será difícil de evaluar durante al menos un año y medio. La investigación subestimó la capacidad de mutación del patógeno. Sin embargo, también es posible que el virus se convierta en un patógeno inofensivo para la infección por influenza.

Ciesek es cautelosamente optimista sobre los próximos meses. Por supuesto, todos están hartos de la epidemia. Pero no deja de ser cierto que aún no ha terminado. “Si no se desarrolla repentinamente una nueva variante, la gente puede esperar un verano razonablemente cómodo. En sus propias palabras, Cesek se mantiene cautelosa: continúa usando la máscara en interiores y en el transporte público.