Nagelsmann toma medidas drásticas y despide a varios empleados de la DFB

Julian Nagelsmann disputará el sábado su primer partido como entrenador de la selección nacional. Foto: AP/Michael Probst

11 de octubre de 2023, 14:09 11 de octubre de 2023 a las 14:41

El nuevo seleccionador nacional Julian Nagelsmann está a punto de debutar con la selección nacional. Los entrenadores y jugadores ya han llegado a Boston, EE.UU., y el sábado tendrá lugar el primer partido de Nagelsmann contra EE.UU. La selección nacional jugará el miércoles contra México en Filadelfia.

Tres jugadores aún no han iniciado el viaje: Marc-André ter Stegen e Ilkay Gundogan jugarán el domingo en el FC Barcelona y desde allí viajarán directamente a los Estados Unidos de América, y Kai Havertz llegará poco después debido a una operación dental. Pero lo que es aún más interesante son los detalles personales que no existen fuera del campo.

Por ejemplo, el entrenador asistente D. analiza partidos. De viaje están Stefan Knoop y el analista de datos Pascal Bauer, ambos estrechos colaboradores del predecesor de Nagelsmann, Hansi Flick. Según información recibida de Bild, ambos no formarán parte del equipo en el futuro.

Julian Nagelsmann también está de acuerdo con los nuevos entrenadores asistentes

Es posible que Knope se haya dado a conocer recientemente ante un público más amplio cuando habló en el documental de Amazon All or Nothing, que fue notablemente amplio para su papel.

En el documental que acompañó a la selección nacional durante el Mundial de Qatar, se escucha a Stefan “Nobby” Knoop decir, por ejemplo, que en el equipo existe una “enorme cultura de los errores”, lo que se nota especialmente en las grabaciones de Los argumentos internos del equipo.

También citó la frase de que Hansi Flick “también es capaz de liderar un equipo”, lo que según la DFB no puede resistir un escrutinio minucioso en los últimos tiempos. Puede haber otras razones por las que no está en el equipo.

No es inusual que los entrenadores lleven a sus personas más cercanas a nuevos empleadores y, a veces, otros tienen que dejarles paso. En el Nagelsmanns Fols se encuentran su viejo amigo Benjamin Gluck, que trabajó como entrenador asistente de análisis en puestos anteriores, y su exdelantero en el TSG Hoffenheim, Sandro Wagner. Ambos ayudan a Nagelsmann como entrenadores asistentes en la selección nacional.

Selección Unión Alemana: Grandes críticas al viaje a Estados Unidos

Además del comienzo deportivo y que marca tendencia, el viaje a Estados Unidos ha sido criticado últimamente por jugadores y directivos de clubes, principalmente por el estrés que provoca el desfase horario. “Desde el punto de vista del entrenador del club, es normal criticarlo, así que no necesitamos mentir al respecto”.“, admitió también Nagelsmann.

“Probablemente habría dicho lo mismo si todavía estuviera en el club. Pero todos tenemos una responsabilidad hacia el fútbol alemán”, dijo Nagelsmann, y luego explicó: “Todos debemos abordarlo de manera positiva y aprovecharlo al máximo”. “Tienen que hacer lo mejor que puedan y esperamos que todos regresen sanos”.