Nasus Pharma anuncia datos clínicos que demuestran la eficacia de Taffix®, un …

Nasos Pharma

Tel Aviv, Israel (ots / PRNewswire)

El estudio NP-003 se terminó temprano y fue de gran importancia para reducir la infección viral.

Nasos Pharma Una empresa biofarmacéutica de propiedad privada que desarrolla una gama de productos en polvo intranasal (PBI) para tratar enfermedades agudas y amenazas a la salud pública, anunció hoy datos de su NP-003, un estudio de dos brazos, doble ciego y controlado con placebo, que muestran que Taffix ®, un inhalador El innovador polvo nasal de la compañía que previene eficazmente que los virus lleguen a la mucosa nasal, pudo reducir significativamente los resfriados y las infecciones del tracto respiratorio superior y tiene una fuerte tendencia positiva en la reducción del riesgo de infección por COVID.

El estudio incluyó a 521 voluntarios sanos no inmunizados de entre 18 y 65 años que habían dado negativo en la prueba de anticuerpos COVID en el momento de la inscripción en el estudio. Después de la aleatorización, los voluntarios fueron examinados dos veces por semana durante seis semanas en busca de síntomas asociados con la infección de las vías respiratorias superiores y el resfriado común. Para los síntomas asociados con el COVID clínico, se realizaron pruebas de PCR durante cada estudio.

Al final del estudio, todos los sujetos fueron evaluados nuevamente con una prueba de anticuerpos y, si dieron positivo, se verificaron mediante una prueba adicional de PCR del SARS-CoV 2. Se realizó un análisis intermedio planificado previamente de acuerdo con el protocolo.

517 voluntarios completaron el estudio. De estos, 260 estaban en el grupo de tratamiento y 257 en el grupo de placebo.

Más participantes en el grupo de placebo que en el grupo de tratamiento se quejaron de síntomas asociados con una infección de las vías respiratorias superiores, como secreción nasal, tos, falta de aire y dificultad para respirar: un total de 67 casos en el grupo de placebo versus 38 casos en el grupo de placebo grupo. grupo de tratamiento. La diferencia entre el grupo de Taffix® y el grupo de placebo fue altamente estadísticamente significativa (prueba de Poisson = 0,002).

Diecinueve (7,3%) participantes del grupo de tratamiento y veintinueve (11,3%) del grupo de placebo fueron diagnosticados con infección por COVID durante el estudio. La razón de posibilidades fue de 0,6198. Se mostró una fuerte tendencia positiva hacia la reducción de la infección por COVID, que, sin embargo, aún no ha alcanzado significación estadística debido al número relativamente pequeño de personas evaluadas (prueba exacta de Fisher – 0.079).

Con base en los criterios de terminación establecidos en el protocolo, la gerencia de Nasus decidió terminar el estudio antes de tiempo. Los voluntarios del estudio no pudieron recibir la vacuna mientras participaban en el estudio. A principios de este año, la vacunación no estaba disponible gratuitamente para la población generalmente sana de Bulgaria; ya no es el caso, y la administración de Nasus decidió que no era ético continuar el estudio y reclutar voluntarios para un estudio, que podrían no estar vacunado.

Comentó el Dr. Dalia Megiddo, directora general de Nasos Pharma. “Estos hallazgos se suman a estudios clínicos y de laboratorio adicionales que publicamos a principios de este año [1] [2] [3]Muestre cuán sólida es la evidencia científica para confirmar la capacidad de Taffix para bloquear virus en la cavidad nasal y prevenir infecciones virales “.

Udi Gilbois, director ejecutivo de Nasos Pharma, añadió: “Estamos muy satisfechos con los resultados del estudio. Estos datos clínicos prometedores y estadísticamente significativos proporcionan una base sólida para demostrar las propiedades clínicas y medicinales de Taffix® y fortalecer el potencial de Taffix®”. para convertirnos en un producto antiviral respiratorio líder. Queremos acelerar y expandir aún más la presencia y disponibilidad de Taffix® en el mercado y, al mismo tiempo, optimizar nuestra cadena de suministro para satisfacer la creciente demanda mundial de Taffix® ”.

Actualmente certificado en Europa, Canadá, Israel y muchos países de América del Sur, Asia, África y Oriente Medio como barrera mecánica protectora contra alérgenos y virus en la cavidad nasal, Taffix® está diseñado para crear un microambiente hostil en la nariz, que Se ha demostrado que evita que los virus entren e infecten las células nasales. El polvo Taffix (TM) produce un gel fino acidificado único en la mucosa nasal en 50 segundos que dura 5 horas y protege significativamente las células nasales de los virus inhalados.

Información sobre Nasos Pharma:

Basado en una tecnología de microesferas única, Nasus Pharma desarrolla una gama de productos en polvo nasal que están destinados a ayudar a los pacientes en diversas emergencias agudas, como sobredosis de opioides y shock anafiláctico.

La administración intranasal es más adecuada para situaciones que requieren una administración rápida del fármaco y tiene muchas ventajas, como la administración rápida del fármaco, la facilidad de uso, la no interferencia y la seguridad. La cartera de Nasus incluye una serie de programas: naloxona intranasal (fase 3 completa) y epinefrina intranasal (fase 2), así como una serie de programas POC preclínicos.

Contenido original de: Nasus Pharma, transmitido por aktuell news