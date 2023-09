Natalie Falk: duras palabras sobre Thomas Gottschalk

Ya sea planificación familiar con su novio, el heredero por correo, Frank Otto (66), que es 40 años mayor que ella, secretos detrás de escena de su época en Alemania’s Next Top Model o ajuste de cuentas con su ex prometido, el ex-Hell’s caído en desgracia. El rockero de los Angels Timur. R: Natalie Falk escribió sobre esto en su autobiografía recientemente publicada “In My Own Words”. “Un día sin mentiras” (AK Networking & Verlag) parece estar escrito con mucha frustración del alma. Sin embargo, la joven de 26 años no trata necesariamente a algunos de sus semejantes con tanta sensibilidad.

“Con su sonrisa y su cabello rubio, parece un lindo abuelo”.

Según su propia declaración, esto se debe principalmente al hecho de que Natalie “no puede confiar en nadie en la industria”. Incluso las personas que parecían “respetables, educadas y amigables” al mundo exterior “la decepcionaban mucho”. Porque: “Esta gente tenía dos caras”. Para Natalie, que se hace llamar Miranda de Grande, entre estas personas de “dos caras” parece estar también el legendario “Wetten, dass…” Thomas Gottschalk (73). Aunque no lo menciona por su nombre en el libro, su descripción no deja lugar a más interpretaciones: “Todo el mundo lo conoce. Hizo famosa a la madre modelo, que tenía dos caras, él, el favorito de la nación. Y ahora está haciendo eso”. publicidad de ositos de goma y sonríe con su sonrisa y su pelo.” “El rubio es como un abuelo bondadoso.”