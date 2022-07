¿Natalie Falk protagonizará la nueva temporada de ‘Let’s Dance’?

El periódico “Bild” publicó un informe sobre un nuevo candidato para la canción “Let’s Dance”.

Nadie más que Natalie Faulk se atrevería a pararse en el suelo.

RTL no puede confirmar la noticia.

Es probable que pasen unos meses más antes de la nueva”.Vamos a bailar– Comienza la temporada. Sin embargo, el candidato ya debe estar seleccionado. Como Bild quiere que sepasse ha convertido en la ex candidata a “Next Top Model de Alemania” Natalia Faulk Se afirma que flotará sobre el piso de la RTL Expo en 2023.

A pedido del diario, el locutor explicó RTL El martes (26 de julio) dijo: “Estamos comenzando […] Acabo de empezar a prepararme para la próxima temporada de ‘Let’s Dance’ y no me he decidido por ningún participante, y mucho menos firmar ningún contrato”.

Director: Otros programas “les interesan”

La directora de audiencia Scarlett Gluck destacó que no era un secreto que Let’s Dance estaba interesada en la participación de la modelo. Pero otros programas de televisión están “interesados ​​en ellos”. “Aún no hemos tomado una decisión final”, dijo el director. Por el momento, no hay fecha de emisión para la temporada 16 de Let’s Dance. Los nuevos episodios suelen comenzar en primavera.

Natalie Falk celebra el regreso del amor con Frank Otto

Natalie Falk apareció recientemente en los titulares con el regreso de su romance con Frank Otto. Falk y Otto confirmaron su amor en 2016, y su separación se hizo pública en noviembre de 2020. Ahora, el joven de 25 años y el empresario celebran el regreso de su relación. Durante el descanso, Falk vivía con otro hombre en Turquía y también estaba comprometido mientras tanto.

