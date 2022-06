NBA: Golden State Warriors nuevo campeón de la NBA, la estrella Steve Curry aúlla de alegría – Deportes Americanos

¡Maestro de la locura!

Los Golden State Warriors vencieron a los Boston Celtics 103-90 y se llevaron el título 4-2 en una serie al mejor de siete en la NBA.

Para los Warriors, es el séptimo título en la historia del club y el cuarto en los últimos ocho años. En el TD Garden en Boston de todos los lugares, el equipo dirigido por la superestrella Steve Curry demostró el campeonato. Con un montón de triples locos en el tercer cuarto, ¡y lágrimas de héroes!

¡Qué locura de triple celebración!

Los Celtics, que ganaban 2-1 después de tres juegos, se mantuvieron cocampeones con Los Angeles Lakers con 17 títulos cada uno.

14:2 Salida para Boston! Marcus Smart, especialista en defensa de los Celtics, dijo antes del partido que no ha dormido desde su derrota en San Francisco el lunes. Inmediatamente después de la bancarrota, caminó hasta la sala de entrenamiento, practicó lanzamientos y luego se sentó en la piscina de hielo.

Pero los Warriors juegan un mejor papel, tomando la delantera al final del primer cuarto con un tiempo de 27:22.

¡Finalmente, Steve Curry golpea al trío nuevamente! En el Juego 5, rompió su racha de playoffs de 132 juegos con triples. El lunes, no anotó ningún intento de nueve. ¡Ahora la maldición de golpear cualquier cosa se ha roto! 56 segundos antes del final del cuarto, tiró tres puntos a la canasta.

Incluso cuando se calienta, las cosas van bien con el curry.

Aquí es donde encontrarás contenido de Twitter Para interactuar o ver contenido de Twitter y otras redes sociales, necesitamos su consentimiento.



Los Warriors anotaron 21-0 en la mitad, ¡increíble! Esto no ha sucedido en la NBA en los últimos 50 años.

54:39 ​​Es hora de un descanso en el TD Garden. Un paso de gigante para Golden State hacia el título.

En el tercer cuarto, los Warriors llovieron tres veces. ¡La primera y más importante es Carrie, quien vitorea provocativamente señalando su dedo anular! Una señal clara: ¡el anillo principal pertenece aquí!

¡Entonces los Celtics comienzan una dura carrera para ponerse al día! Los anfitriones lo entienden punto por punto. Y eso a pesar de que Jason Tatum anotó cero puntos en el tercer cuarto. Al Horford está calentando a la multitud una vez más con un bloqueo monstruoso contra Jordan Ball.

El tercer cuarto termina con 76:66 para Golden State. ¿Existe todavía el último milagro aquí?

¡número! Los guerreros ya no dejaron que nada se quemara. Los invitados no son geniales, pero los Celtics no están disponibles hoy.

Curry, quien fue honrado como MVP en la final, aulló desconsoladamente después de que terminó el partido: “¡Me siento genial! Todo se siente surrealista. Estábamos tan lejos del título, tuvimos muchos contratiempos debido a las lesiones y ahora lo hemos logrado”. .”

Cuádruple para el éxito: Steph Curry, Clay Thompson, Draymond Green y el entrenador Steve Kerr han ganado cuatro campeonatos juntos para los Warriors en los últimos ocho años.

