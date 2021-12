NBA News – Protocolo Corona: el regreso de Kyrie Irving a Brooklyn Nets se retrasa

Se suponía que Kyrie Irving regresaría a los Brooklyn Nets después de una pausa de dos meses. Ahora, como Kevin Durant, tiene que ir al protocolo Corona de la liga. El número de jugadores de los Nets que fallan por este motivo asciende a diez.

“Después de hablar con nuestros jugadores, entrenadores y personal, hemos decidido traer a Kerry de regreso para los partidos en los que pueda ser reclutado”. La cadena anunció en un comunicado oficial emitido por General Motors Shawn Marks. Sin embargo, nada saldrá de esto después de todo.

Como jugador desprotegido, a Irving no se le permitió jugar partidos en casa debido a las regulaciones locales de la ciudad de Nueva York, pero habría estado disponible para 24 de los 27 partidos restantes como visitante (no contra los New York Knicks ni contra los Toronto Raptors) y con ellos entrenando al equipo

“Creemos que Irving no solo nos hará mejores como equipo, sino que también nos permitirá distribuir mejor la presión de nuestros jugadores”, dijo. Además, la decisión se tomó “a la luz de las circunstancias actuales” y contó con el pleno apoyo de los jugadores.

NBA: Irving y otras nueve redes en el protocolo Corona

Los Nets tenían ocho jugadores desaparecidos en ese momento, Joe Harris con una lesión en el tobillo y el resto de James Harden y Bruce Brown en el “protocolo de salud y seguridad” de la liga. Con Irving, Durant y Daeron Sharp, el número subió a 10 el sábado, ya que Nick Claxton (muñeca) también chocó contra Magic.

En el caso de Irving, Adrian Vojnarowski (ESPN) declaró anteriormente que Irving debe haber dado negativo durante cinco días consecutivos para poder entrenar al equipo. Entonces también debe probarse a diario. Los Nets tampoco deberían estar muy seguros de cómo luce la base, ya que no lo han visto entrenar desde que fue descalificado en octubre. El equipo quiere darle al jugador de 29 años algo de tiempo para volver a ponerse en forma.

El próximo juego es para los Portland Trail Blazers el 23 de diciembre, seguido de un juego de Navidad en el Staples Center contra los Lakers. Para salir del protocolo Corona, se requieren dos pruebas negativas cada 24 horas.