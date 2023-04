Near Share ahora está disponible como una versión beta para Windows (más tarde Alemania)

Google ha lanzado la versión beta de Near Sharing para Windows Yo empecé. Probablemente mucha gente esté familiarizada con esta función de Android: te permite intercambiar datos rápidamente con otros dispositivos Android cercanos. Ahora obtienes el sistema operativo de Microsoft en el bote.

Near Share existe desde 2020. Sin embargo, Google ha ampliado repetidamente el rango de funcionalidad a lo largo de los años e incluye, por ejemplo, b. Sistema operativo Chrome desde mediados de 2021. Uso compartido cercano selecciona automáticamente el mejor protocolo para una transferencia rápida al transferir archivos a otros dispositivos cercanos: Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC o Wi-Fi punto a punto también están disponibles aquí. Los archivos también se pueden compartir completamente fuera de línea con la otra persona.

Por lo tanto, es una buena idea compartir rápidamente un archivo con un amigo en la cafetería o si desea transferir algo desde su teléfono inteligente a su Chromebook. Ahora esto también es posible con dispositivos Windows gracias a la nueva beta. Para usarlo, primero debe descargar la aplicación de demostración dedicada a Near Share en su computadora. Luego puede enviar archivos desde su PC con Windows a dispositivos Android cercanos, y viceversa, por supuesto.

Básicamente, Near Share funciona en versión beta cuando la aplicación está abierta o activa en segundo plano. Por ejemplo, para compartir fotos, videos o documentos, solo necesita arrastrarlos y soltarlos en la aplicación. Como alternativa, puede hacer clic con el botón derecho en el menú contextual y seleccionar Enviar a través de un recurso compartido cercano. Si desea transferir archivos a sus propios dispositivos y ha iniciado sesión en la misma cuenta de Google en ambos, se vuelve un poco más fácil. Dado que ya no tiene que aceptar transferencias manualmente, esto sucederá automáticamente, incluso si su pantalla no está activa.

En la versión beta, compartir a través de Near Sharing desde PC con Windows solo funciona con teléfonos inteligentes y tabletas con Android, no con Chromebooks. Google todavía quiere trabajar en eso. La versión beta de Uso compartido cercano de Windows ahora está comenzando en regiones seleccionadas: Alemania y Austria aún no están incluidas.

