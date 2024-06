Neumonía en niños: interpretar correctamente los primeros síntomas

24vita Vivir saludablemente

Si la neumonía no se trata, puede provocar envenenamiento de la sangre y falta de oxígeno. Si actúa temprano, puede prevenir complicaciones.

En la temporada de heladas, los virus y muchas bacterias lo pasan mejor. Por un lado, esto se debe a que las personas suelen pasar más tiempo en espacios cerrados con mucha gente. Muchas bacterias y virus también son resistentes al frío. “Los virus tienen una mayor estabilidad a temperaturas más bajas, al igual que los alimentos que tienen una vida útil más larga en el frigorífico”, explica el virólogo Thomas Beichmann. ola alemana de acuerdo a. Las bacterias también están vivas, informa el Centro Federal de Educación para la Salud. Algunos de ellos sobrevivirán sin oxígeno y muchos prefieren el frío.

¿Cómo ocurre la neumonía? Según el grupo Schön Klinik, la causa más común de neumonía es la infección por bacterias, virus, hongos o parásitos. Si por inhalación accidental entran cuerpos extraños o contenido del estómago en los bronquios, se puede producir neumonía. En los niños suele ser la causa de la enfermedad. Neumococo o Haemophilus influenzae – Ambas son causadas por bacterias – según el Instituto para la Calidad y Eficiencia en la Atención Sanitaria (IQWiG). En los bebés, ciertos estreptococos o bacterias intestinales también pueden ser posibles desencadenantes. Pero los virus del resfriado o de la gripe también pueden provocar neumonía en los niños.

Aumento de la neumonía en niños en China

Los resfriados alcanzan su punto máximo en otoño e invierno. Las enfermedades respiratorias como la gripe o el COVID-19 suelen resolverse sin complicaciones. Pero también son posibles ciclos extremos. En China, por ejemplo, en las últimas semanas (hasta el 30 de noviembre), un número de niños superior al promedio ha sido hospitalizado por una razón. Infección pulmonar El trata. como Noticias diarias Las autoridades sanitarias chinas informaron el 24 de noviembre de 2023 que este aumento fue causado por los virus de la influenza y el micoplasma. Estas últimas son bacterias que pueden provocar neumonía, especialmente en niños. Noticias diarias-un informe.

¿Infección pulmonar? Interpretar correctamente los síntomas del niño.

Los niños son más susceptibles a la neumonía que los adultos. Una razón para esto es que su sistema inmunológico aún no está completamente desarrollado. Además, los niños de hasta seis años suelen enfermarse con más frecuencia porque los patógenos pueden propagarse rápidamente de un niño a otro. IQWiG Yo fui informado. Cada año, 35 de cada 10.000 niños menores de seis años contraen neumonía, pero sólo 15 de cada 10.000 niños mayores, afirma.

Para evitar enfermedades graves, la neumonía en los niños debe tratarse lo más rápido posible. Izquierda: Los niños no siempre presentan los síntomas típicos de fiebre o tos. el IQWiG Explica cómo puede aparecer la neumonía en los niños. Resumen de síntomas típicos y atípicos que pueden ocurrir simultáneamente o individualmente:

Fiebre

piel de gallina

Tos y flema

dolor de estómago

Respiración rápida

dificultad para respirar

Las fosas nasales se mueven claramente al respirar.

La piel entre las costillas se tira notablemente hacia adentro al respirar.

En bebés: apatía, vómitos, pérdida de apetito, temperatura elevada, latidos cardíacos muy rápidos.

