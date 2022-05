Nico Tel con franqueza: Se acabó con Julia Procopi

nico tel Verso (44): Termina un capítulo en su vida. En octubre de 2019, se supo que la modelo con la ex Próxima Topmodel en Alemania-partícipe julia prokopi (27) juntos. Solo unos meses después, la ex amanteBSCCandidata hasta el embarazo. Sin embargo, en el séptimo mes de embarazo, la pareja desistió anunció su separación. Desde el nacimiento julia La pequeña Lena creció mayormente sola. destello de celebridad Requerido Nico Ya sabes lo que siente por su ex hoy. ¡Su respuesta fue clara!

“Has marcado la casilla del tema”Solicitado Nico En una entrevista con destello de celebridad En el 30 aniversario de Hard Rock Cafe Berlín. Aparentemente el anteriorcampamento en la junglaUna estrella ya no conoce a su ex novia. Lo único que los conecta ahora es su hija Lina. Tras dar a luz, la modelo no pudo ver a su bebé durante unos meses por inconsistencias Con la Oficina de Bienestar de la Juventud dio. No está claro cómo es hoy la relación padre-hija de la pareja.

Al menos no hay hombre nuevo. julieta Vive como si fuera últimamente Instagram traición. “Tengo que estar 100 por ciento segura del chico antes de que conozca a mi pequeña”, explicó la madre. Contrariamente a lo que se aprendió anteriormente. Nico Solo conoce mejor a alguien especial, admite destello de celebridad. “Ahora puedo decir que estoy saliendo de nuevo y estoy muy feliz ahora”44 años.

Instagram / julia_prokopy Julia Procopi y Nico Schwartz

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopi y su hija Lina en octubre de 2021

Nico Tell en 30 años Hard Rock Cafe Berlín

