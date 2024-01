Ningún planeta tiene tantas lunas como Saturno

Página principal sepamos

Saturno tiene un impresionante sistema de anillos. Los investigadores sospechan que los anillos pueden haberse formado debido a la pérdida de la luna. (Imagen de archivo) © NASA/JPL/ESA/dpa

Un equipo de investigación encuentra 62 lunas nuevas alrededor de Saturno. Es el primer planeta del sistema solar con más de 100 lunas conocidas.

Taipei – Desde hace muchos años existe una especie de competencia en el sistema solar: ¿qué planeta tiene más lunas: Saturno o Júpiter? Recientemente, Júpiter, que tiene 92 lunas conocidas, pudo superar a Saturno, que anteriormente ostentaba el récord del sistema solar con 83 lunas confirmadas. Pero ahora la carrera puede decidirse durante mucho tiempo: un equipo de investigación ha descubierto 62 nuevas lunas en órbitas alrededor de Saturno, lo que eleva el número de “El Señor de los Anillos” a un total de 145 lunas conocidas, lo que le permite competir con Júpiter. .

Gracias al método de procesamiento de imágenes utilizado por primera vez en Saturno, un equipo de investigación dirigido por el astrónomo Edward Ashton (Instituto de Astronomía y Astrofísica de la Academia Sínica de Taiwán) descubrió las 62 lunas nuevas. Para ello, se tomaron imágenes de las regiones alrededor de Saturno con el Telescopio Canadá-Francia-Hawái (CFHT) en Hawái, que luego se procesaron mediante el método “transform and stack”. Moviendo y recopilando varias imágenes sucesivas tomadas durante un período de tres horas, el grupo de investigación pudo determinar la ubicación de las lunas de Saturno, de hasta 2,5 kilómetros de diámetro.

Mercurio 0 Venus 0 Tierra 1 Marte 2 Neptuno 14 Urano 27 Júpiter 92 Saturno 145

Buscando las nuevas lunas de Saturno: como un juego infantil de “punto a punto”

Sin embargo, para descubrir la Luna no basta con encontrarla cerca de un planeta; al fin y al cabo, también podría tratarse de un asteroide que pase cerca. Como regla general, los candidatos lunares se observan repetidamente durante varios años para determinar sus órbitas. “El seguimiento de estas lunas me recuerda al juego infantil de 'punto a punto', porque necesitamos correlacionar las diferentes apariencias de estas lunas en nuestros datos con una órbita útil”, explica Edward Ashton en un artículo. aviso. Buscar lunas es como “cerca de 100 juegos diferentes en la misma página y no sabes qué punto pertenece a qué rompecabezas”.

Según el equipo de investigación, todas las lunas recién descubiertas de Saturno son lunas irregulares. Esto se refiere a lunas cuyas órbitas son más extremas y sus distancias mayores que las lunas normales. Las investigaciones sugieren que la gravedad de Saturno los ha “cautivado” durante mucho tiempo. Actualmente, el planeta anillado cuenta con 121 lunas irregulares y 24 lunas regulares reconocidas por la Unión Astronómica Internacional (IAU). Saturno es el primer planeta que tiene más de 100 lunas conocidas.

Saturno tiene el mayor número de lunas, muchas más que Júpiter

El equipo de investigación puede clasificar las lunas recién descubiertas de Saturno en tres grupos: el grupo galo, el grupo nórdico y el grupo inuit. Todos los satélites del grupo se mueven en una órbita similar. La investigación supone que los tres grupos son el resultado de colisiones. Una mejor comprensión de la distribución de las lunas en la órbita de Saturno podría arrojar luz sobre lo que sucedió en el pasado. Se cree que el grupo norte, un grupo de lunas que orbitan alrededor de Saturno en dirección opuesta a las otras lunas, se formó cuando una luna más grande explotó en los últimos 100 millones de años.

“Cuanto más superamos los límites de los telescopios modernos, más evidencia encontramos de que una luna de tamaño mediano, el planeta Saturno, está orbitando alrededor de él”, explica el investigador Brett Gladman (Universidad de Columbia Británica), quien co-descubrió las 62 nuevas lunas de Saturno. lunas. Fue derribado hace unos 100 millones de años.

Saturno y Júpiter pueden tener “miles” de lunas

El descubrimiento de las lunas de Saturno puede ser sólo el comienzo: el investigador Ashton estima que hay “potencialmente miles” de lunas irregulares alrededor de Saturno y Júpiter. Urano y Neptuno también podrían tener lunas similares, aunque su distancia del sol hace que sean difíciles de detectar. Ashton espera que Saturno tenga tres veces más lunas que Júpiter Opuesto Los New York Times. El motivo de esto aún no está claro para la investigación. (factura impaga)