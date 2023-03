Nintendo: nuevo tráiler de Zelda, versiones de Zelda del interruptor y controlador OLED

Nintendo ha anunciado un nuevo video de juego para el próximo juego de rol “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, junto con una consola de juegos Switch y accesorios basados ​​en el diseño del juego. Esta es la última versión de la consola con una pantalla OLED de 7 pulgadas, un estuche para transportar la consola y un “Controlador Pro” de Nintendo para Switch, todo en un diseño de Zelda.

Nintendo Switch con pantalla OLED se lanzó en octubre de 2021 y tiene una pantalla más grande y de mayor contraste que la Switch original con pantalla de 6,2 pulgadas. El diseño y color de la edición especial de Zelda ahora anunciada tiene motivos correspondientes en la parte posterior del dispositivo, en los controladores Joy-Con y en el soporte. Se dice que este modelo de Switch estará disponible antes del juego a partir del 28 de abril de 2023, y el juego en sí no estará incluido.

El video del juego demuestra las nuevas habilidades de Link.

Por otro lado, un controlador Pro y una carcasa diseñada con el nuevo diseño del juego Zelda se lanzarán al mismo tiempo que el nuevo título, el 12 de mayo de 2023. Ya hay uno o dos avances oficiales del juego Zelda. El mismo juego, pero en una nueva demostración, el productor de juegos de Nintendo, Eiji Aonuma, muestra algunas habilidades nuevas e interesantes disponibles para el personaje “Link”.





Por ejemplo, Link puede usar Time Reversal para retroceder en el tiempo, por ejemplo, para pisar una piedra que cayó de una de las islas que flotan sobre el mundo, y luego regresar a Sky Island con la nueva habilidad. Pero esta es solo una forma de llegar a las islas flotantes. Estas islas ya son conocidas por los fanáticos de la serie de títulos más antiguos como “The Legend of Zelda: Skyward Sword”, pero han sido reinventadas en “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”.

La síntesis como habilidad especial para tocar

De particular interés es la nueva habilidad “Recolectar”, que se puede usar para combinar elementos. Esto le permite a Link construir un hacha con un palo y una piedra que es más poderosa contra los oponentes que un simple palo. A partir de la combinación del ojo y la flecha previamente recolectados, este último se convierte en un proyectil buscador. También se puede construir una balsa ensamblando troncos y combinándolos con hélices para la locomoción. Esta habilidad genera mucho interés en los comentarios de video, ya que los fanáticos esperan combinaciones creativas de varios elementos.

Nintendo aún no ha anunciado ningún precio para Alemania. En los EE. UU., se dice que la tecla OLED tiene un diseño de Zelda Según Engadget Está disponible por alrededor de $ 360 USD. Eso está justo por encima del precio de lista del modelo OLED actual, que Nintendo vende oficialmente allí por $350. A $ 75 y $ 25, respectivamente, el controlador Pro y el estuche de transporte cuestan solo $ 5 más que los accesorios relacionados en el diseño estándar.

