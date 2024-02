Nintendo Switch 2: los rumores recientes apuntan a un lanzamiento inminente

Dado que sería muy inusual que GameStop preparara las preventas de la consola con meses de antelación, Nintendo Prime espera que Nintendo Switch 2 se anuncie a más tardar a finales de marzo. Dado que no se puede verificar el origen de la información que supuestamente recibió el gerente de GameStop, este rumor debe verse con cautela. Sin embargo, no es raro que Nintendo revele nuevas consolas de forma inesperada y sin grandes filtraciones previas. En cualquier caso, la consola estará equipada con una pantalla LCD más grande de 8 pulgadas y un chip ARM mucho más potente basado en la Nvidia Tegra T239, pero permanecerá en un factor de forma híbrido similar al modelo actual.

Hans Brecher – Redactor técnico sénior – 14.303 artículos publicados en Notebookcheck Desde 2018

He escrito para varias publicaciones del sector tecnológico desde 2009 hasta que me uní al equipo editorial de noticias de Notebookcheck en 2018. Desde entonces, he combinado mi larga experiencia en el campo de los portátiles y los teléfonos inteligentes con mi pasión de toda la vida por la tecnología para informar. nuestros lectores sobre los nuevos desarrollos en el mercado. Mi experiencia en diseño como director de arte para una agencia de publicidad también me permite tener una visión profunda de las características específicas de la industria.