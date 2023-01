No clasificó: Karl Geiger sufrió un desastre en el Tour

Qué gemido para Karl Geiger: la estrella alemana del salto de esquí quiere atacar de nuevo después de que el sueño de una victoria general en el Campeonato de las Cuatro Colinas en Innsbruck se hizo añicos antes de tiempo, y se enfrenta a un pequeño desastre. Se perdió la competencia del miércoles por un salto fallido.

El mejor saltador de esquí de Alemania, Karl Geiger, se perdió por completo la clasificación en Innsbruck y fue sorprendentemente eliminado. El joven de 29 años saltó solo 108 metros el martes y quedó eliminado en el puesto 51. Así, la competición se disputará el miércoles (13.30 h / ARD y Eurosport) sin el de Oberstdorf.

Para Geiger, que terminó quinto en la clasificación del campeonato de Four Hills, se perdieron todas las esperanzas de un buen lugar en la clasificación general. En el outlet, agachó la cabeza decepcionado al ver el resultado en la pantalla. El día de descanso había redactado una declaración de guerra. “Fue un desastre, todavía no puedo expresarlo con palabras, fue difícil, no pude atrapar el salto en absoluto”, dijo Geiger de ARD. La rodilla se dobló un poco, “Pero estuvo bien, no quiero buscar excusas ahora”.

Ningún otro alemán ha alcanzado tampoco el top ten en la ronda preliminar. Meditation Philippe Raymond terminó en el puesto 11. El polaco Dawid Kobacki ganó las eliminatorias, por delante de su compatriota Kamil Stosch y el esloveno Anze Lanisek. El líder general Halvor Egner Granrod (Noruega) no pasó del 13°.

En la difícil colina de Bergisel, los alemanes a menudo han perdido prematuramente victorias en los últimos años. En el Campeonato Mundial de 2019, cuando Marcus Eisenbichler ganó la medalla de oro por delante de su amigo Geiger, las cosas fueron mejor y terminó en el puesto 16. “Realmente me gusta la colina en sí y trato de desarrollarla paso a paso”, dijo Eisenbichler, quien recientemente trabajó con Betty y ha estado luchando con graves problemas de forma. Su amor por la llamativa instalación “permanece inalterable”.

Andreas Wellinger (15) y Stefan Leahy (17) también son 20. Konstantin Schmid terminó en el puesto 41, Pius Paschke en el 45. En la clasificación general, DSV-Adler ya estaba muy por detrás de Granerud después de dos carreras. En sexto, Wellinger está 32 metros por detrás y, por lo tanto, tiene pocas posibilidades de lograr la primera victoria completa de un alemán desde Sven Hannawald en 2002. Geiger, que actualmente es quinto, también estará muy por detrás.