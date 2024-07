No es caro: el AMD Ryzen 9000 aparece en los minoristas europeos

Algunas personas recordarán nuestro último artículo en el que escribimos que las primeras placas base MSI recibieron una actualización de BIOS. La actualización importante aquí es que quieren mejorar los problemas de estabilidad y rendimiento del Ryzen 9000 “Granite Ridge”. También mencionamos que el precio o la fecha aún no se han incluido. Ahora la nueva CPU ha aparecido en un distribuidor europeo.

AMD dijo que las CPU AMD Ryzen 9000 “Granite Ridge” se lanzarán en julio, pero no especificó una fecha específica. En Computex solo se habló de julio, pero ahora hay más claridad al respecto por parte del minorista Funtech.

En consecuencia, la entrega debería comenzar el 2 de agosto. Entonces los clientes podrán tener oficialmente esta CPU en sus manos y experimentarla por primera vez. El precio de la serie AMD 9000 es más bajo de lo que mucha gente piensa. En consecuencia, el AMD Ryzen 5 9600X cuesta 309,90 €, mientras que el AMD Ryzen 9700X cuesta 399,90 €. Por último, pero no menos importante, llegamos a la CPU más cara. En consecuencia, Funtech informa que el AMD Ryzen 9 9950X tiene un precio de 659,90 €. Sin embargo, no deberías insistir en estos precios al principio, ya que por el momento parecen ser precios preliminares, pero probablemente no habrá mucha diferencia hasta el lanzamiento oficial.

Si necesita un pequeño repaso de las nuevas CPU de AMD, no hay problema. Las nuevas CPU están equipadas con la nueva tecnología Zen 5 de AMD, que se dice que proporciona un aumento del rendimiento IPC del 16%. El Ryzen 5 9600X tiene una configuración de 6 núcleos y 12 hilos con un impulso máximo de 5,4 GHz. El valor TDP es de 65W. Luego está el Ryzen 7 9700 El impulso máximo aquí es de 5,5 GHz. El valor TDP también se mantiene en 65W. Con el Ryzen 9 9900 Tiene 12 núcleos y 24 subprocesos, mientras que la CPU también se puede aumentar hasta 5,6 GHz. El TDP es de 120 vatios. Y por último, pero no menos importante, quizás la mejor CPU de esta serie sea la de AMD. Este tiene 16 núcleos y 32 hilos y su impulso máximo es de 5,7GHz. Naturalmente, este duro trabajo se verá recompensado, ya que el TDP se especifica en 170W.

Nos interesa ver cómo será el precio final o si estará dentro de este rango. Eso aún está por verse.

fuente: tecnología financiera