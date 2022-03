No hay una Geforce 3070 Ti de 16GB, pero la RTX 3090 Ti está por llegar

Según entradas en el foro de Chiphell, el tema de la nueva versión de la Geforce RTX 3070 está enterrado. Geforce RTX 3070 Ti 16GB ya no debería aparecer. No se dieron razones. O Nvidia no ve la necesidad de responder a los productos de la competencia, particularmente el comienzo de la serie Intel Arc con nombre en código Alchemist; O sienta que la ventana de tiempo hasta el lanzamiento esperado de la Geforce RTX 4000 en septiembre de 2022 es muy pequeña.

Mientras tanto, se supone que llegará la Geforce RTX 3090 Ti. Según los últimos rumores, se retrasó y debería haberse puesto en el mercado hace mucho tiempo. Aquí también se ha especulado sobre las causas: se dice que Nvidia tiene problemas con los nuevos chips de memoria. Según los últimos conocimientos, los módulos GDDRX6 utilizados no solo son rápidos a 21 GB / s, sino que también tienen el doble de densidad, por lo que solo se debe instalar la mitad de los módulos de 24 GB. Específicamente, los módulos deben etiquetarse como MT61K512M32KPA-21U de Micron. 16 GB o 2 GB permiten colocar menos módulos que, por ejemplo, con la Geforce RTX 3090 sin Ti, que tiene solo la mitad de chips en términos de capacidad y requiere 24 piezas en consecuencia. Por lo tanto, existe la esperanza de que Nvidia pueda simplificar el diseño y quitar el panel posterior, ya que es probable que 12 unidades también reduzcan el calor residual. Se dice que el RTX 3090 Ti se basa en una GPU GA102 completamente expandida con 10,752 núcleos CUDA.

Nvidia dice: “Actualmente no tenemos más información sobre el RTX 3090 Ti, pero nos comunicaremos con usted tan pronto como sepamos más”. Sin embargo, sacar la tarjeta al mercado tiene más sentido aquí que un modelo de volumen como la Geforce RTX 3070 Ti de 16 GB. Las cantidades son bajas de todos modos y probablemente se agotaron rápidamente; Los márgenes son mucho más altos que los modelos más pequeños. Podría ser el último “hola” de Jill Amber hasta que Ada Lovelace se haga cargo.

fuente: Viruta brillanteAl otro lado de Gorjeo