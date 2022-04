No más Höhnern: el regreso de Henning Krautmacher como libro | regional

colonia – ¡Anuncio de despedida! El favorito de Höhner, Henning Krautmacher (65), terminó su brillante carrera con el equipo de culto después de 36 años. Habla en Bild sobre sus motivos y planes.

Bild: ¿Cuál fue tu última aparición?

Henning Krautmacher: El 22 de diciembre en la fiesta de Navidad de Tonhalle en Düsseldorf… bueno, si Höhner es invitado a un espectáculo de Nochevieja como el año pasado por ZDF en la Puerta de Brandenburgo, por supuesto también es posible que sea el 31 de diciembre

¿Sientes nostalgia?

Naturalmente. Hasta entonces, todavía hay entre 120 y 130 conciertos este año. Te digo que te detengas cuando sea más bonito. Todavía tengo muchos planes.

Patrick Locke (centro) sucederá a Henning. Está muy contento con la elección. Foto: Höhner / Kay-Uwe Fischer

¿Que por ejemplo?

Quiero dibujar más, divertirme con mi nieto y escribir un libro. Estoy planeando una novela, una historia apasionante. La trama es una idea escandalosa, pero todavía no tengo permitido revelar nada al respecto.

¿Viajarás tú también?

Me gustaría mostrarle a mi esposa que en muchas partes del mundo una vez viajé con amigos. Nunca he estado en Grecia. Me gustaría levantar con ella el tramo medio del Camino de Santiago en España que perdí. Y los amigos celebran el Camino de Santiago por Portugal.

¿Crees en Alá?

Creo en un ser superior. Puedes llamar a eso Dios. Soy una persona espiritual y el Camino de Santiago es espiritual.

¿Tienes miedo a la muerte?

¡no! Solo tengo miedo de ser débil y convertirme en una carga para los demás.

Krautmacher en conversación con el reportero de BILD Michael Bischoff Foto: Dominic Somerfield

Volvamos a Höhnern. Hand in Hand: ¿No estarás definitivamente en el escenario Höhner en 2023?

Estamos celebrando el 50 aniversario de la banda el próximo año. Definitivamente apareceré en el papel de invitado.

¿Estás contento con tu espalda?

¡Oh, sí, mucho! No dejo atrás a Lück, dejo a Patrick Lück. Encaja perfectamente con el equipo.

¿Qué tan doloroso es el adiós?

Definitivamente voy a gatear. Pero mantengo eso…