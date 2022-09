No te pierdas estas ofertas de fin de semana de Amazon

Mientras que la nueva campaña de descuentos de Amazon en Inglaterra se llama ‘rebajas de fin de verano’, el gigante de los envíos en ese país la llama Amazon Deals para septiembre. No es el nombre lo que importa, sino que hay bastante dinero para ahorrar en el minorista este fin de semana gracias a cientos de precios con descuento. Por ejemplo, la GPU Geforce RTX 3080 Ti de alto rendimiento de Nvidia en una tarjeta gráfica Inno3D ahora es más barata que nunca en Amazon. Cualquiera que quiera ampliar sus dispositivos Amazon con Alexa o quiera dar la bienvenida a la IA a su hogar ahora tiene la oportunidad una vez más de ofrecer dispositivos Alexa como Fire TV Stick, Echo Dot, Echo Show, Blink o Ring con excelentes ofertas de Prime Day. Los monitores de juegos o SSD también se pueden pedir con grandes descuentos, al igual que los dispositivos de Bosch Professional, los dispositivos de burbujas de agua de Sodastream y mucho más. Hemos reunido las mejores ofertas de fin de semana en Amazon.

Geforce RTX 3080, Amazon Alexa, monitor de juegos y más a precios promocionales: ofertas de Amazon en septiembre



















El modelo superior Fire TV Stick 4K Max está disponible actualmente por solo 34,99 €. Precio normal 64,99 euros.



Fuente: Amazonas









Entre el Prime Day de julio y el Black Friday de noviembre, el minorista vuelve a bajar varios precios como parte de las ofertas de Amazon de septiembre. Ahora se puede comprar una tarjeta gráfica con la GPU RTX 3080 Ti más alta a un precio más económico que nunca. Por la Inno3D Geforce RTX 3080 Ti 12GB, actualmente estás pagando 978,18€. Por supuesto, sigue siendo un precio elevado para una tarjeta gráfica, pero la RTX 3080 Ti es actualmente una de las GPU más rápidas de la línea Geforce de Nvidia. Sin embargo, la próxima generación de tarjetas gráficas Nvidia, la serie Geforce 4000, también aparecerá este año, razón por la cual los precios de la generación actual han ido cayendo constantemente. Ya se pueden volver a comprar todo tipo de dispositivos Alexa a precios muy bajos de Prime Day. Cualquiera que quiera comprar un Fire TV Stick 4K Max para el comienzo de la muy esperada serie de Prime Video El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder ahorra tanto dinero como si comprara dos Echo Dots de cuarta generación. Actualmente solo pagas 39,98 € por el Alexa Dual Pack. Un buen monitor gaming de Samsung Odyssey o MSI Optix está disponible actualmente con un descuento razonable, así como gadgets de Bosch Professional, las burbujas de agua de Sodastream o el popular Samsung 980 Pro SSD, apto para usar en la PS5 gracias al disipador de calor. . Los propietarios de Playstation 5 también deben consultar la oferta de auriculares Sony Pulse 3D Wireless PS5, que actualmente está disponible por solo $ 71.99. los Ofertas Amazon Septiembre Válido hasta el 9 de septiembre o hasta agotar existencias.

Amazon ofrece este fin de semana RTX 3080 Ti, Alexa, monitor de juegos, SSD y más.

Gran paquete de ahorros con The Last of Us Part 1 y la consola PS5















Paquete de ahorros del mercado de medios: The Last of Us Part 1 para PS5 y Dualsense Wireless por solo 99€ juntos.



Fuente: PCGH / Media Markt









No solo en Amazon, hay ofertas de fin de semana como el RTX 3080 Ti, Alexa o monitores de juegos que no debe perderse. En Media Markt, actualmente puede comprar un poderoso paquete de ahorro de PS5. Solo paga 99 € por el paquete que consta de The Last of Us Part 1 y el controlador inalámbrico PS5 Dualsense. Como no puede obtener una nueva copia de PS5 de The Last of Us en ningún lugar por menos de 79,99 €, la está pagando. Mando Dualsense por poco menos de 20€. No puedes conseguir una consola PS5 más barata en ningún lado. Para obtener el gran precio de descuento, debe poner Dualsense en blanco o negro y The Last of Us Part 1 en su carrito. Aquí se descuentan aproximadamente 50 euros, lo que da como resultado un precio total de 99 euros.

Comprar una tarjeta gráfica: las mejores GPU RTX 3080 con menos de 12 GB Más



















El precio de las tarjetas gráficas Nvidia está cayendo en el período previo a la serie Geforce 4000.



Fuente: PCGH









Además, noticias de fin de semana de ofertas económicas de Amazon, como dispositivos habilitados para Alexa o un monitor de juegos. En intervalos semanales, proporcionamos descripciones generales del mercado de GPU a medida que compilamos las ofertas de tarjetas gráficas más baratas para tarjetas gráficas Radeon y Geforce. Si bien el precio de las tarjetas gráficas Nvidia de nivel de entrada y de gama media como Geforce RTX 3060 o RTX 3070 no ha cambiado mucho últimamente, hay al menos un descuento para las mejores tarjetas gráficas como RTX 3080 12GB, RTX 3080 Ti o Geforce RTX 3090 Ti hasta 90 euros. La Inno3D Geforce RTX 3080 Ti con 12 GB de memoria gráfica costó más de 1.000 euros el año pasado. Ahora puedes tenerlos Geforce RTX 3080 Ti en Amazon por 978,18€.

Amazon Alexa es más barato: Fire TV Stick, Echo Show/Dot, Fire TV Stick, Kindle, Ring, Blink ahora son hasta un 51% más baratos

Además de las ofertas de fin de semana en el RTX 3080 Ti o el monitor de juegos, las ofertas de Alexa en Amazon se destacan de muchas de las ofertas de Amazon en septiembre. Si desea expandir su Amazon Alexa o finalmente dar la bienvenida a la IA en casa, siempre debe esperar los descuentos de Amazon. Actualmente, Amazon ofrece descuentos en muchos dispositivos Alexa, como Echo Dot, Echo Show, Fire TV Stick, Kindle, Fire HD Tablet, Ring o Blink. La gama completa de dispositivos de transmisión desde Fire TV Stick Lite hasta Fire TV Stick 4K Max se puede comprar significativamente más barato como parte de las ofertas de septiembre en Amazon.



















Puede ahorrar hasta un 51% cuando compra un dispositivo Alexa como Echo, Fire TV o Ring.



Fuente: Amazonas









Si desea equipar su hogar o apartamento con cámaras y timbres Blink, actualmente puede ahorrar hasta un 35 % en la compra de timbres para exteriores o cámaras de seguridad. Hay más opciones de dispositivos de seguridad para el hogar en la gama Ring. Ya sea una cámara interior o exterior, un timbre o un sistema de alarma completo, puedes ahorrar hasta 160 € al comprar un Amazon Ring. Pero el Echo Show 5 y el Echo Show 8 con pantallas inteligentes de Alexa en la segunda generación están actualmente disponibles a precios mucho más bajos. Amazon también está recortando una parte del precio de su parlante inteligente Alexa Echo Dot de cuarta generación, donde puede ahorrar un 33%. El popular Fire TV Cube también está disponible nuevo o reacondicionado a un precio más bajo de lo que ha sido durante mucho tiempo. los Promociones de Alexa en Amazon Sin embargo, solo sirvió por un corto tiempo.

Monitor gaming Samsung Odyssey, MSI Optix, AOC y más a precios promocionales



















Ofertas de Amazon en septiembre: varios monitores de juegos han sido recortados.



Fuente: Amazonas









Además de las tristes ofertas del RTX 3080 Ti y Amazon con Alexa, las ofertas de monitores de juegos se encuentran entre los aspectos más destacados de Amazon este septiembre. Las muchas ofertas de dispositivos conocidos como Samsung Odyssey G5, Huawei MateView GT 34 o MSI Optix MAG273 deberían tener el monitor de juegos adecuado para todos. Por ejemplo, está el gran monitor gaming Samung Odyssey G5 con pantalla curva de 32 pulgadas, resolución WQHD y 144Hz por solo 259 euros. Lo encontrará en la página de resumen Todos los monitores gaming que ofrece Amazon para el mes de septiembreVálido hasta el 9 de septiembre, pero solo hasta agotar existencias.

Si está interesado en otras ofertas de ahorro actuales de Amazon, Alternate, Media Markt and Co. Además de las ofertas de descuento para RTX 3080 Ti, Alexa o monitor de juegos, debe visitar nuestro sitio web Ofertas diarias No te pierdas. nuestro Portal de consultores tecnológicos PCGH. Las tarjetas gráficas Geforce y Radeon deseables y otros productos tecnológicos pueden tener un precio de Comparación de precios de PCGH Controlar.