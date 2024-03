“No todo el mundo comprende la situación”: el presidente Roland Berger ve la mayor perturbación económica hasta el momento

El director de la mayor consultora de gestión de Alemania cree que las empresas locales se encuentran en una profunda crisis. Dado que hasta ahora esto sólo ha afectado directamente a un pequeño número de personas, todavía hay una falta de conciencia al respecto. Todos los sectores se ven afectados. En este caso los ahorros no fueron suficientes.

Según el director de la consultora, Roland Berger, muchas personas no son conscientes de la difícil situación que afrontan las empresas alemanas. “La situación es realmente grave, pero todavía no todo el mundo lo comprende”, afirma Stefan Schiebel. En su opinión, la economía local afronta “la mayor transformación de su historia”, según dijo en una entrevista con “Handelsblatt” para explicar. No sólo hay que reducir costes y personal, sino que al mismo tiempo también hay que realizar inversiones, con tipos de interés elevados. Además, la crisis afecta a todos los sectores. “Es una crisis sistémica”.

Diferentes industrias enfrentan diferentes desafíos. Pero “el viejo deseo de poder ganar tiempo y esperar y ver ya no funciona para nadie”, explica Schieble. “La regla anterior de reducir costes primero y luego, cuando volvamos a ganar mucho dinero, invertir en nuevas máquinas, aumentar el gasto en I+D, etc., ya no es válida. Hoy tenemos que hacer todo al mismo tiempo. Al mismo tiempo, porque la innovación es vital para nosotros como país exportador”.

Hasta el momento la crisis sigue “latente”, afirma el director de la mayor consultora de gestión de Alemania. Porque grandes sectores de la población aún no se han visto afectados, aunque en la crisis actual se está reduciendo el número de empleados para reducir costes. Sin embargo, dada la escasez de trabajadores cualificados, esto no es una panacea.

No se espera un desempleo masivo

El presidente Roland Berger predice que en un futuro próximo no habrá desempleo masivo. “En esta crisis no habrá una enorme presión social a través del desempleo”. “Porque muchos de los que perdieron su empleo tienen demanda en otras empresas debido a los cambios demográficos”. La desventaja, a los ojos del consultor de gestión, es que la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer sacrificios para afrontar la crisis. “A menudo se trata más de combatir la crisis que de luchar realmente contra la crisis”.

Schieble dice que la Traffic Light Alliance no parece buena ante el mundo exterior debido a su desaprobación. Además, la complejidad de sus tareas ha aumentado significativamente. Muchas decisiones ahora sólo son posibles dentro del marco europeo y ya no a nivel nacional.

El asesor principal recomendará cinco puntos al gobierno federal: “Me concentraré plenamente en expandir las energías renovables y la economía del hidrógeno para descarbonizar la industria, asegurar la infraestructura, reducir la burocracia y promover la inteligencia artificial. También viviré la mentira de la vida”. “Las últimas décadas han dicho clara y francamente: necesitamos una inmigración controlada”.