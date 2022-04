Noctua NH-D12L – Nuevo enfriador de CPU de doble torre de perfil bajo de 120 mm

Con el nuevo Noctua NH-D12L, la compañía presenta un nuevo enfriador de CPU de doble torre de bajo perfil y un ventilador de marco redondo de 120 mm NF-A12x25r. Con solo 145 mm de largo (13 mm menos que otros modelos Noctua de 120 mm), el NH-D12L está diseñado para adaptarse a una amplia variedad de sistemas 4U, así como a carcasas de torretas más estrechas que antes estaban limitadas a soluciones de hélice de 92 mm. Al mismo tiempo, gracias a su diseño de dos torres con cinco tubos de calor y NF-A12x25r de determinación direccional, logra un nivel de rendimiento que supera a muchos modelos de 120 mm de altura completa.

Mientras que el disipador de CPU normal de 120 mm de Noctua mide 158 mm de altura, el NH-D12L mide solo 145 mm de altura. En consecuencia, cabe no solo en una variedad de cajas de servidor en rack de 4U, sino también en cajas de torre que no son lo suficientemente anchas para los modelos de 158 mm, así como en algunos casos de formato pequeño (SFF) y Mini-ITX. A pesar de su baja altura, el NH-D12L supera fácilmente a los disipadores de 92 mm. De hecho, supera a algunos disipadores de 120 mm como el NH-U12S y se acerca mucho al galardonado modelo insignia de 120 mm de Noctua, el NH-U12A. Debido a su diseño asimétrico, el NH-D12L no destaca en los bancos de memoria de las placas base Intel LGA1700/LGA1200/LGA115x y AMD AM4/AM5. Esto garantiza una fácil accesibilidad modular y una compatibilidad del 100 % con módulos DIMM con difusores de alta temperatura o iluminación RGB.

Hasta ahora, todos nuestros disipadores de CPU en la clase de 120 mm tienen una altura de 158 mm, pero últimamente más y más gabinetes de PC admiten hasta 150 mm o incluso solo 145 mm, y ahí es donde entra en juego el NH-D12L, explica Roland Mossig (CEO de Noctua). Hacer uno de los modelos existentes menos era una opción porque los ventiladores cuadrados regulares de 120 mm habrían causado muchos problemas con los enfriadores o cubiertas de la placa base. Es por eso que hemos desarrollado este nuevo diseño de torre doble y una versión de marco redondo de nuestro ventilador NF-A12x25 que se puede instalar muy bajo entre las dos torres de enfriamiento, una combinación impresionante que brinda resultados impresionantes para esta clase de altura.

Presentado en 2018, el NF-A12x25 de Noctua es ampliamente considerado como el mejor ventilador de 120×25 mm del mercado. La versión de marco redondo utilizada en el NH-D12L proporciona el mismo excelente rendimiento de enfriamiento y permite reducir la altura total del enfriador sin correr el riesgo de tener problemas de compatibilidad con disipadores de calor o cubiertas de placa base altos. Con los soportes de ventilador adicionales incluidos, el NH-D12L se puede actualizar con un segundo de estos ventiladores redondos de 120 mm en la torre de refrigeración delantera o trasera. Sin embargo, cabe señalar que el ventilador suele estar situado encima de los módulos RAM o de la placa de E/S, lo que significa que la altura total puede aumentar hasta más de 145 mm.

El paquete integral de alta calidad del NH-D12L se completa con el probado sistema de montaje SecuFirm2TM, el popular compuesto térmico NT-H1 de Noctua y una garantía del fabricante de 6 años. En general, el NH-D12L es la elección perfecta cuando se requiere un excelente rendimiento de refrigeración pero no hay espacio suficiente para el NH-U12A más grande.

Precio y disponibilidad

El nuevo NH-D12L ya está disponible por 89,90 €. El coste del Noctua NF-A12x25r PWM es de 29,90 euros. Puedes comprar estos dos productos entre otros En Amazon en Noctua.

Fuente: comunicado de prensa