Norman Jewison (†97): el director de Moonstruck ha muerto

Llevó a la pantalla películas tan exitosas como “In the Heat of the Night”, “Anatevka” y “Moonstruck”. Ahora el director Norman Jewison ha muerto a la edad de 97 años.

Para el thriller policial In the Heat of the Night (1967), Jewison puso a Sidney Poitier y Rod Steiger delante de la cámara. Después de musicales como “Anatevka” y “Jesus Christ Superstar”, tuvo éxito en 1987 con la comedia romántica “Moonstruck”, por la que Cher ganó un Premio de la Academia a la Mejor Actriz.