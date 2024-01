Noticias de Israel: ++ Israel retira miles de sus soldados de la Franja de Gaza ++

DrEl ejército israelí anunció el lunes la retirada de miles de sus soldados de la Franja de Gaza. Las fuerzas armadas dijeron que las cinco brigadas tendrán la oportunidad de recuperarse y entrenarse en las próximas semanas. Esta es la primera retirada importante de tropas desde el comienzo de la guerra en Gaza, provocada por el ataque terrorista de Hamás contra Israel el 7 de octubre.

En una rueda de prensa el domingo en la que anunció la retirada de las fuerzas sin dar detalles, el portavoz militar Daniel Hajari no aclaró si la decisión significaba que Israel entraba en una nueva fase de la guerra. Y añadió: “Los objetivos de guerra requieren una larga lucha y nos estamos preparando en consecuencia”. Pero los movimientos de tropas podrían indicar que los combates están disminuyendo en algunas zonas de la Franja de Gaza, especialmente en la mitad norte, donde el ejército dice que está a punto de tomar el control de las operaciones. Estados Unidos, su principal aliado, instó a Israel a reducir la intensidad de los ataques.

El general de brigada retirado Shlomo Brom, que anteriormente fue responsable de la planificación estratégica en el ejército israelí, dijo que los cambios de fuerza pueden deberse a la presión estadounidense. Esto indica un cambio en la forma en que Israel libra la guerra en algunas zonas. “La guerra no ha terminado”, dijo Broome. “Es el comienzo de una forma diferente de trabajar”.

Continuaron los combates violentos en otras zonas de la Franja de Gaza, especialmente en la ciudad costera meridional y central de Khan Yunis. En Khan Yunis, los residentes informaron de ataques aéreos y bombardeos de artillería en el oeste y el centro de la ciudad. El ejército y el movimiento Jihad Islámico informaron de enfrentamientos en la zona. La Media Luna Roja Palestina dijo en X, anteriormente Twitter, que había transportado a varios muertos y heridos tras un ataque en Khan Yunis el domingo por la noche. Publicó imágenes que mostraban a los paramédicos trasladando a los heridos a ambulancias.

5:25 pm – El Banco Central de Israel recorta las tasas de interés

El Banco Central de Israel recortó su tasa de interés clave, citando las consecuencias de la guerra en Gaza. El Banco de Israel fijó el tipo de interés en el 4,50 por ciento, después del 4,75 por ciento. Explicó: “La guerra tuvo un impacto económico importante, tanto en la actividad económica real como en los mercados financieros”. “Existe una gran incertidumbre sobre la gravedad de la guerra y su duración prevista”. Esto a su vez afecta la actividad económica.

16.10 horas – Bombardeo en la frontera libanesa

El lunes se reanudaron los bombardeos mutuos en la frontera entre Israel y el Líbano. El ejército israelí dijo que atacó a terroristas que intentaron lanzar drones hacia Israel. La milicia de Hezbolá también intentó lanzar drones hacia Israel desde una zona civil. El ejército israelí dijo que el ejército, a su vez, atacó “la infraestructura terrorista de Hezbolá en el Líbano”. Los detalles de los hechos seguían sin estar claros. Según la información, en el norte de Israel sonaron varias sirenas.

12:17 – Gran manifestación en Estambul

Miles de personas se manifestaron en la ciudad turca de Estambul. Las imágenes mostraban a los participantes ondeando banderas turcas y palestinas y cruzando el puente de Gálata en el centro de Estambul el lunes. Algunos de ellos llevaban cintas verdes de Hamás. Según la agencia oficial de noticias Anatolia, en la protesta también participaron varios políticos del gobernante Partido Justicia y Desarrollo, conservador islamista. Bilal Erdogan, hijo del presidente turco, acusó a Israel de cometer “genocidio” en Gaza durante un discurso que pronunció.

12:10 pm – Un líder de Hamás fue asesinado

El ejército israelí anunció que había matado a un líder del movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza, de quien se decía que había sido un actor clave en el ataque terrorista contra las ciudades fronterizas israelíes el 7 de octubre. El ejército israelí dijo que el comandante de la unidad “Élite” del movimiento Hamás en Deir al-Balah, en el sector central del enclave costero, murió en un ataque aéreo. Inicialmente no hubo reacción por parte de Hamás.

El comunicado del ejército decía que el comandante “estaba liderando a los terroristas de Hamás que llevaron a cabo el brutal ataque contra el Kibbutz Kissufim” el 7 de octubre. También condujo a los atacantes a otras ciudades fronterizas como Beri y Nirim. Incluso después de la masacre del 7 de octubre, participó en los combates contra los soldados israelíes en la Franja de Gaza.

10:48 AM – Situación actual en Gaza:

10:13 AM – 29 soldados israelíes murieron por fuego amigo

Uno de cada seis soldados israelíes muertos desde el inicio de la ofensiva terrestre en la Franja de Gaza fue asesinado accidentalmente por sus camaradas o en un accidente. El ejército israelí confirmó las informaciones correspondientes de los medios de comunicación. Esto afecta a un total de 29 militares. 18 de ellos murieron como consecuencia del fuego amigo disparado por sus fuerzas. Otras dos personas murieron por una bala disparada accidentalmente y otras nueve murieron en incidentes relacionados con municiones.

2:40 a.m. – Hamás dispara cohetes contra el sur de Israel

A principios de año, el movimiento extremista islámico Hamás lanzó cohetes desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel y la ciudad de Tel Aviv. Los ataques comenzaron el domingo exactamente a medianoche (22.00 hora de Europa Central), según informaron periodistas de la Agencia France-Presse. El ejército israelí confirmó el bombardeo, pero inicialmente no proporcionó ninguna información sobre víctimas o daños. Según periodistas de la Agence France-Presse, el sistema antiaéreo de Tel Aviv interceptó los misiles. Muchas personas que se reunieron en las calles para celebrar la Nochevieja intentaron ponerse a salvo. El corresponsal militar de The Times of Israel publicó vídeos de los misiles.

Las Brigadas Al-Qassam, el ala militar del movimiento Hamás, reivindicaron los dos ataques en un vídeo publicado en las redes sociales. La organización palestina dijo que utilizó misiles M90 “en respuesta a las masacres cometidas por Israel contra civiles”. Añadió que Hamás decidió “comenzar el año 2024 con un bombardeo de cohetes contra Israel”.

02:31 AM – Israel espera una guerra larga y envía soldados de reserva a casa

El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, dijo: “Los objetivos de la guerra requieren combates más prolongados y nos estamos preparando en consecuencia”. “Adaptamos nuestro estilo de guerra y las fuerzas necesarias para cada zona de la Franja de Gaza para lograr mejor la misión, ya que cada zona tiene diferentes características y diferentes necesidades operativas”.

Hagari añadió que algunos reservistas “regresarán con sus familias y sus trabajos” esta semana. Esto aliviaría la presión sobre la economía israelí y permitiría a los reservistas “acumular fuerzas para las próximas actividades” en el nuevo año. Los combates continuarán y seguirán siendo necesarios reservistas. Además, se está llevando a cabo la formación de todos los agentes. Hajari dijo que después de la experiencia de los combates en la Franja de Gaza, recibirán más capacitación para fortalecer las filas de los líderes.

01:19 – Un dron fue derribado sobre una base aérea en Irak

Según fuentes informadas, los sistemas de defensa derribaron un dron armado sobre la base aérea de Ain al-Asad en el oeste de Irak. No hubo víctimas ni daños, según círculos militares iraquíes. Las fuerzas estadounidenses y otras fuerzas internacionales están estacionadas en la base. Este es el segundo ataque pocas horas después de que un dron fuera interceptado el domingo sobre el aeropuerto de Erbil, en el norte de Irak.

22:32 – Un ministro israelí pide el regreso de los colonos judíos a la Franja de Gaza

El Ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, pidió el regreso de los colonos judíos a la Franja de Gaza. El jefe del Partido Religioso Sionista dijo el domingo a la Radio Militar israelí que después de la guerra contra el movimiento islámico extremista Hamás que gobierna los territorios palestinos, la Franja de Gaza debería estar bajo control permanente. “Para poder controlar militarmente la región a largo plazo, necesitamos una presencia civil”.

Smotrich dijo que Israel debería “alentar” a los palestinos de la región a trasladarse a otros países. Dijo: “Si actuamos estratégicamente correctamente y fomentamos la inmigración, cuando haya 100.000 o 200.000 árabes en Gaza y no dos millones, todo el discurso del día después (de la guerra) será completamente diferente”. Israel ayudará a “rehabilitar a estos refugiados en otros países de una manera buena y humana, en cooperación con la comunidad internacional y los países árabes que nos rodean”.

El movimiento terrorista Hamás condenó las declaraciones de Smotrich, calificándolas de “burla despreciable y crimen de guerra”. El movimiento dijo que los habitantes de Gaza “se opondrán firme y firmemente a cualquier intento de desplazarlos de sus tierras y hogares”.