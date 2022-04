Noticias de la guerra de Ucrania: los amigos de Putin están en Tegernsi

dividir, rasgar

Alisher Usmanow tiene varias villas en Tegernsee. Ahora los vecinos especulan: ¿Sigue ahí? © Westend61 / Yuri Kochetkov / IMAGO / dpa (Archivo fotográfico / montaje)

Los oligarcas acumularon propiedades en el lago Tegernsee a través de testaferros y compañías de correos. Los investigadores de BKA esperan poder confiscar sus bienes.

Rottach Egren / Tegernsee – De repente, el hombre de 68 años tenía prisa. Cuando las fuerzas de Putin el 24 de febrero ucrania invadida Y En Rottach-Egern, los manifestantes marcharon para exigir “Stop Putin”., su amigo Alisher Usmanov lo robó apresuradamente. El 28 de febrero, según vecinos de una de sus propiedades, “inmediatamente hizo las maletas” y “se fue” con su comitiva.

subordinar multimillonario y oligarca Sabía muy bien con qué lo amenazaban: su inclusión en la lista de sanciones de la UE, a la que siguió de inmediato un día después. El nacido en Uzbekistán, también con pasaporte ruso, aterrizó en el número 673. Fue descartado como “un oligarca amigo del Kremlin con vínculos particularmente estrechos con el presidente ruso, Vladimir Putin”. Y Dmitry Medvedev, el expresidente y ahora la clave de Putin, “podría usar personalmente los inmuebles de lujo controlados por Alisher Usmanov”, según la licitación pública de la UE.

Tegernsee: innumerables villas han sido compradas por empresas postales y empresas extranjeras

El emprendedor múltiple Usmanow, cuyo valor se estima en 16 mil millones de euros según Forbes, es un profesional en lo que respecta a bienes raíces y flujos financieros. Innumerables villas, ya sea en Cerdeña, en Italia, Londres, etc. TegernsiHa sido inteligentemente adquirida y ocultada por una red de empresas Shell y empresas extraterritoriales. y también lo hace Cuatro propiedades en una ubicación privilegiada en Rottach Egern. Como un collar de perlas, las inversiones de 1 millón de euros de Usmanow bordean la orilla del lago. Según los contratos de compra vigentes, todos tienen una cosa en común: fueron adquiridos por británicos a través de notarios de Munich de tres empresas ficticias en el paraíso fiscal de la Isla de Man.

Tegernsi: ¿Pueden los investigadores confiscar la villa de Usmanov en Rottach-Egren?

Los seguidores de Usmanov comenzaron las cosas en junio de 2011. Brett Sinclair A y Stephen Paul C adquirieron la casa principal del oligarca gobernante por 7,8 millones de euros. “Tegernsee (IOM) Limited” todavía está inscrito en el Registro de la Propiedad, y la abreviatura IOM es la abreviatura de Isle Of Man. Pero este contrato de compra contiene un pasaje que podría permitir que el “Equipo de Investigación de Ucrania” recientemente establecido de la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) confisque las villas de los oligarcas en Rotaş.

Alisher Usmanow compró bienes raíces en Rottach-Egern por varios millones, incluida esta villa. © Klaus Wendel

Porque los investigadores deben poder demostrarle que él es el “beneficiario efectivo” de la propiedad en el contrato del notario. Y pueden en este caso particular, afirman los funcionarios. Porque en el contrato de concesión, el comprador debe comprometerse a nombrar como propietario a una persona natural que sea también usufructuaria del contrato de compraventa. Se nombró a Alisher Usmanov, Sivtsev Vrazik Street, Apartment 15, Moscú, así como la dirección de la casa en Rotash-Egern.

Usmanow: recorre el Tegernsee con hasta cinco guardaespaldas

Fueron los mismos miembros de Usmanov quienes adquirieron la casa adosada a tiro de piedra de la casa principal de “Lakeview Property Holding Limited” y se transfirió a “Tegernsee (IOM) Limited” conocida por un notario en agosto de 2018 por 2 millones de euros. : por, por así decirlo, en el bolsillo derecho. Para los investigadores, esto es una indicación de que los flujos de efectivo en las diversas cuentas de las tres empresas extraterritoriales informadas a Tegernseer Immobilien deben ocultarse. Algunos también hablan de lavado de dinero.

Parte de los guardaespaldas de Usmanov estaban alojados en la casa adosada. La otra parte del convoy de hasta 30 personas se trasladó a lugares no muy lejanos, en condominios alquilados. Aunque para algunos vecinos hay un problema con la presencia de guardias de seguridad que van y vienen constantemente en un pequeño complejo de apartamentos, muchos residentes solo tienen cosas buenas que decir sobre Usmanov, un hombre cercano a Putin. “Era muy discreto y no molestaba. Lo que se entregaba siempre venía de Munich”. Pero Usmanov nunca fue visto con su familia, ni en verano ni en invierno, a pesar de las “luces navideñas”. Según vecinos, el “gordo” iba acompañado de hasta cinco guardaespaldas mientras caminaba por la orilla del lago.

Es posible que también hiciera una visita ocasional a su tercera propiedad, nuevamente a unos minutos de distancia. En diciembre de 2015 lo adquirió con 2.346 metros cuadrados de terreno a través de Lake View Property Holdings por 7,2 millones de euros a un profesor universitario de Salzburgo. Según los informes, la espaciosa villa sirve como séquito para Usmanov.

Un conocido arquitecto de Rottach realiza un nuevo edificio para Usmanow en Tegernsee

Un año después, en noviembre de 2016, el oligarca invirtió en otra propiedad. Esta vez de nuevo en Schorn. Un hombre de Colonia vendió sus 2.303 metros cuadrados por 6,2 millones de euros. Demolió el antiguo edificio y un conocido arquitecto de Rottach le proporcionó un nuevo edificio al estilo del edificio principal cercano. A pesar de las sanciones, la villa palaciega sigue en construcción. Es probable que las facturas de las empresas implementadoras se dirijan a la tercera empresa buzón: Lake Point Property Holding Limited, 26 Victoria Street Douglas, Isle of Man.

Una enorme red de testaferros dificulta aún más las investigaciones contra Usmanov

En total, los investigadores de la Oficina Federal de Investigaciones (BKA, por sus siglas en inglés) se encontraron con 36 empresas extraterritoriales y 90 denuncias de presuntos lavados de dinero solo en Alemania al evaluar los datos de Usmanov, que ahora están publicando los medios. Según los investigadores, se dice que la confianza de Usmanov tiene alrededor de cinco niveles, y solo en el nivel inferior se puede encontrar su nombre. Ante eso, una enorme red de testaferros apareció de su entorno, lo que dificultó aún más la búsqueda de un oligarca como Usmanov.

Después de las sanciones, viajar también se volvió difícil para Usmanov. Como mencioné sus mentiras 600 millones de yates de lujo “Dilbar” inicialmente en el astillero de Hamburgo Blohm + Voss en KielY en el aire tuvo que despedir su Airbus 340-313, con el que logró escapar de Munich a Tashkent. El jefe de la autoridad de aviación civil de la isla confirmó que su avión de fuselaje ancho, designado M-IABU (IABU que significa “Soy Alisher Burhanovich Usmanov”), acababa de ser dado de baja por la Isla de Man.

El segundo oligarca, Ivan Pavlovich Shabalov, adquirió bienes raíces en Tegernsee

De vuelta a Tegernsee. Otro oligarca tiene un latifundio en el municipio del mismo nombre: Ivan Pavlovich Shabalov, nacido en Uzbekistán como Usmanov, es un magnate ruso de los oleoductos que suministró a Gazprom los oleoductos necesarios para el proyecto Nord Stream 2, que desde entonces ha sido descontinuado. Su cliente era el jefe de Gazprom, Alexig Miller, que estaba incluido en la lista de sanciones. Shabalov, nacido en 1959, adquirió su villa de lujo en 2007 a través de Luxburg GmbH, entonces con sede en Múnich. Pagó 6,35 millones de euros por 8.005 metros cuadrados. En 2014, la villa se trasladó a Luxburg GbR en Gelsenkirchen, propiedad de él y su esposa Liudmila Gai. Ambos mencionan su lugar de residencia como Lugano en Suiza. Desde mayo de 2019, la hija de Shabalov, Anna Shabalova, es la propietaria.

Tegernsi: Los “pasaportes dorados” del oligarca facilitan el lavado de dinero

Shabalov también adquirió la segunda propiedad en las inmediaciones con 1.200 metros cuadrados de terreno en 2007, esta vez por solo 700.000 €, pero para Luxburg GmbH en Gelsenkirchen. En diciembre de 2019, la propiedad fue traspasada a su hijo Pavel, que vive en Moscú, por 2,76 millones de euros. Según el contrato, la mitad del precio de compra se destinó a dos cuentas separadas mantenidas por los cónyuges Shabalov y Guy en el Sberbank de Rusia, que ahora también está incluido en la lista de sanciones. Sin embargo, los Shabalov declararon que viven en Via Giuseppe Mazzini en Lugano en Ticino, aunque se dice que ambos tienen pasaportes chipriotas. Los investigadores del grupo de trabajo dicen que los “pasaportes dorados” comprados son muy típicos del lavado de dinero. También vieron el yate “flotante” de Shabalov izando la bandera de Chipre. Se dice que lo compró en 2020 por 120 millones de dólares.

El oligarca Ivan Pavlovich Shabalov poseía, entre otras cosas, esta propiedad en Tegernsee. A diferencia de Usmanov, no está en la lista de sanciones de la UE. © Klaus Wendel

Alexander Radwan, miembro de la Unión Social Cristiana local en el Bundestag, se pregunta por qué Shabalov no fue incluido en la lista de sanciones. “Era posible que él (Shabalov) hubiera comprado bienes raíces en la Alta Baviera y al menos hubiera estado en contacto con personas sancionadas en el pasado”, escribió Radwan a la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annallina Barbock, a fines de marzo. Continúa preguntando: “¿El gobierno federal crea actualmente alguna base legal no solo para congelar activos, sino también para poder confiscarlos? Si es así, ¿cómo? Si no, ¿por qué?”

Con Usmanov no es una tarea fácil para los cazadores de tesoros rusos. Se dice que transfirió Sisters Trust a su hermana Gulbahor Ismailova en 2017 y, a su vez, a su hermana Saodat Narzieva como propietaria efectiva de hasta 27 cuentas suizas. Pero ambos están ahora en la lista de sanciones. Por lo tanto, BKA espera al menos adquirir los bienes inmuebles del oligarca de Tegernsee a través de los registros de la propiedad de Miesbach. (Klaus Wendel)

