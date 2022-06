Noticias del Asistente de Google: Google planea una poderosa función de memoria

¿Recuerdas uno? Fuga del año pasado¿Qué fue eso de una nueva función del Asistente de Google? Memory es el nombre de la nueva interfaz tan esperada. Quizás esto se deba al enorme tamaño de la actualización, porque Memory trae algunas innovaciones a la aplicación asistente y, por lo tanto, debe estar bien pensado hasta el final.

El año pasado, las capturas de pantalla mostraron una variante temprana de Dogfood from Memory. Esta es una versión del software que los empleados prueban internamente. Sin embargo, no se puede inferir de esto cuándo se puede planificar la publicación. Ahora, un año después, sabemos que la Memoria para el Asistente de Google no estará disponible pronto.





Memoria: una mezcla de recuerdos, notas y más

La memoria parece ser un lugar para todo tipo de recuerdos. Esto puede ser contenido web, pero también recordatorios de tiempo para cosas cotidianas, tareas o notas. Se pueden programar nuevos recordatorios, puede ver el historial de edición y puede priorizar nuevas publicaciones.

La información en ese momento reveló que la memoria también puede ser un reemplazo para los grupos de aplicaciones de Google. Stranger: en ese momento, Snapshot todavía estaba disponible, lo que se convirtió en una característica de las noticias privadas. parar ahora. Hoy en día, la aplicación de Google consiste en “descubrir”, “buscar” y “grupos”.

La memoria puede almacenar: artículos, libros, contactos, eventos, vuelos, hoteles, fotos, películas, música, notas, fotos, lugares, listas de reproducción, productos, recetas, recordatorios, restaurantes, capturas de pantalla, transmisiones, programas de televisión, videos y sitios web.

La memoria son recuerdos con esteroides

¿Qué pasa con la memoria ahora? Después de abandonar en la primavera de 2021, no hay más. Esto no significa que la nueva función siga presente internamente en Google. Pero por el contrario. los Cambios recientes en los recuerdos Te hace sentarte y prestar atención de nuevo. ¿Se prepara Google para lanzar Memory con Spring Cleaning?