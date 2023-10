Noticias sobre Gaza e Israel

Los medios palestinos también informaron de intensos bombardeos en la Franja de Gaza durante la noche. Los informes indicaron que al menos 19 personas murieron en Jabalia, al norte de la región costera. El sábado por la mañana temprano, ataques aéreos israelíes alcanzaron seis viviendas en el norte de la Franja de Gaza y mataron al menos a ocho palestinos. Otras 45 personas resultaron heridas. Inicialmente, el ejército israelí no hizo ningún comentario sobre los informes de los medios. La información no se pudo verificar de forma independiente.

6:52 a.m.: El Times of Israel informó que los diplomáticos europeos instaron a Israel a detener el ataque terrestre en la Franja de Gaza. Los gobiernos eran conscientes de que era muy probable una invasión terrestre y no pedían a Israel que no lanzara ninguna invasión. Un alto diplomático dijo al periódico que preferirían esperar para ver si los esfuerzos diplomáticos adicionales tendrían éxito. Lea más sobre esto aquí.