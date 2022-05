Nuestro bosque sufre como nunca y, sin embargo, encuentra sorprendentes estrategias de supervivencia.

viernes, 27 de mayo de 2022, 18:59

botón: Los animales ya no tenían sus lugares habituales para beber y bañarse, la temporada de crecimiento se hizo más larga, los árboles brotaron temprano y las plantas crecieron temprano. Los ciervos, por ejemplo, aún no se han adaptado a los cambios. Suelen poner sus guirnaldas cuando las hierbas y plantas aún están blandas y se digieren fácilmente, son más nutritivas. Por el momento, sin embargo, los animales no se mantienen al día con sus tiempos de reproducción.

botón: Los bosques dependen de la naturaleza y no pueden adaptarse tan rápido como otros sectores de la economía. La copa de muchas hayas y robles todavía está desnuda. Abajo, los árboles están vivos y se están formando nuevas ramas. La copa está prácticamente desplazada hacia abajo para que el árbol no tenga que dirigir el agua tanto hacia arriba. Los árboles se encogen para ahorrar energía.

Fortalecimiento de los propietarios de bosques privados y el personal forestal

Enfoque en línea:

En el acuerdo de coalición, el gobierno del semáforo definió claramente varias acciones a tomar por el bosque. ¿Es suficiente?

botón:

Aproximadamente la mitad de los bosques alemanes son propiedad del estado y el resto es propiedad del sector privado. Con tantos árboles rotos ahora, los propietarios privados carecen de dinero para cuidar y plantar los nuevos árboles. Al hacerlo, uno no solo debe mirar las ganancias y no solo plantar árboles que generen mucho dinero. El abeto en realidad se encuentra en las montañas, pero hasta ahora también se ha plantado en lugares a los que realmente no pertenece. Los políticos deben apoyar a los propietarios privados para garantizar que dichos desarrollos no se salgan de control.

Además, hay escasez de descendencia. Para preservar el bosque, necesitamos personal bien capacitado. También veo que la política tiene un deber. Según el sindicato, se necesitan 10.000 bosques. También observo que un cambio generacional es inminente.

“Estaba indefenso”

Enfoque en línea:

¿A qué desafíos se enfrenta personalmente como trabajador forestal?



botón:

Desde el principio me enfrenté a un gran desafío. Poco después de adquirir mi terreno en 2018, la tormenta Frederick destruyó muchos árboles. Estaba indefenso y cansado.

Enfoque en línea:

¿Cómo dominaste este desafío?

botón:

En años anteriores, fuertes tormentas destruyeron muchos árboles en mi área. El intercambio me ayudó con colegas mayores que me mostraron cómo lidiar con eso. Me dije a mí mismo, Woods va a lograrlo de nuevo y luego lo hice.

Los bosques y las personas como parte de un ecosistema

Enfoque en línea:

Dicen que el bosque logró recuperarse de este revés. ¿Qué podemos aprender del bosque?

botón:

Estar en el bosque te enseña humildad y paciencia. No hay mejor lugar para aprender justicia intergeneracional. Sólo viví de lo que me dejaron mis antepasados. También dejo mis resultados a mis sucesores. Es nuestro deber cuidar de la próxima generación.

Enfoque en línea:

¿Qué te motiva a trabajar en y para el bosque?

botón:

Por un lado, me resulta estresante cuando estás trabajando en algo y no ves los resultados de inmediato. Apegarse a él es frustrante a veces. Pero al mismo tiempo, tu trabajo me hace optimista. Debido a que a la gente antes que a mí le encantaba trabajar en el bosque, veo progreso. A pesar de los riesgos, todavía tenemos bosques densos en Alemania.

Para mí es importante equilibrar la relación entre nosotros, los humanos y los bosques. Muchos, como el famoso guardabosques Peter Wolpin, ven a los humanos como una naturaleza degradante. Pero este enfoque no te lleva a ninguna parte. El otro extremo, que los humanos nos pongamos por encima del bosque y lo explotemos, también es insostenible. Esto nos enseña que el bosque y nosotros somos parte de un mismo ecosistema.