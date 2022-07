Nueva apariencia y mejores resultados de búsqueda a partir de ahora

quien – cual nuevo tema de gmail Se anunció hace mucho tiempo. Según Google, cualquiera que active Google Chat en Configuración puede probarlo hoy. Luego puedes ver el nuevo look, una nueva barra lateral que te permite acceder a espacios, chat y Google Meet, entre otras cosas. Todo esto está en el trabajo:

La configuración rápida permite a los usuarios elegir entre qué aplicaciones quieren cambiar en el lado izquierdo de la ventana, ya sea solo Gmail o una combinación de Gmail, Chat, Spaces y Meet. Para los fanáticos de las calificaciones, hay secciones separadas para las calificaciones del sistema (como “destacada”, “pospuesta” e “importante”) y calificaciones personalizadas. Los amantes del chat ven globos con fragmentos de mensajes entrantes y opciones de respuesta rápida en lugar de abrir el mensaje completo.

Además de la interfaz de usuario, seguimos trabajando para hacer que Gmail sea más potente y personalizable. Por ejemplo, haga que sea más fácil encontrar el mensaje que está buscando incorporando segmentos de búsqueda a su bandeja de entrada y optimizando los resultados de búsqueda que sugieran la mejor coincidencia para una consulta.

A lo largo del año, Google presentará una experiencia mejorada para los usuarios de tabletas, mejores emojis, nuevas funciones de accesibilidad y más.

Por supuesto, si usa todo esto, obtendrá todo claramente organizado bajo una sola cubierta. Si usa correo semidesnudo, puede encontrar todo sobrecargado. Me llamo un usuario avanzado en lo que respecta al correo electrónico, y he usado Gmail desde el principio de los tiempos y no necesito preocuparme por eso. Ni Meet ni Chat ni Spaces juegan un papel en mi mundo privado o profesional. En principio, se podría decir: me gusta mucho Gmail en la web, pero todavía tenemos mucho que ponernos al día con los dispositivos móviles. Y el hecho de que el pago esté prohibido para terceros clientes es comprensible desde el punto de vista comercial, pero no menos insensato para los usuarios.

Este artículo contiene enlaces de afiliados, por lo que los marcamos como publicidad. Al hacer clic en él, lo llevará directamente al proveedor. Si decides realizar una compra allí, obtendremos una pequeña comisión. Nada cambia en el precio para usted. ¡gracias por su apoyo!