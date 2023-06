¿Nueva temporada, nuevo personaje? Blizzard ilustra el pase de batalla

Especialmente los jugadores nuevos o todos aquellos que no lidiaron con el sistema de la temporada anterior deben preguntarse cómo manejar las temporadas y su Pase de batalla asociado en Diablo 4. El GM Rod Ferguson confirmó recientemente que necesita una nueva nivelación de personaje de nivel 1 con cada nueva temporada Si quieres subir el Pase de batalla y sus niveles.

“Para participar en las misiones de temporada, la mecánica, el viaje de temporada y el pase de batalla, debes crear un nuevo personaje de temporada”, explica en respuesta a la pregunta. Por supuesto, no perderás a tus personajes anteriores, y mucho menos te preocuparás por su progreso. Los héroes que se pueden jugar según la temporada se convierten en personajes regulares del juego no estacional después del final de la temporada.

Pero en la sociedad, las noticias no necesariamente se reciben con entusiasmo. de hecho Explicar Jugadores, jugarán la temporada 1 de Diablo 4 porque ya la pagaron, pero luego se acabó. La razón es tan simple como comprensible: el impulso de abrumar a todo el refugio con un nuevo personaje y tener que jugar contenido que ya has visto una y otra vez simplemente no está ahí.