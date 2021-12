Nuevo tráiler del juego con el sistema patentado Nemesis

Los desarrolladores Monolith Productions presentaron su próximo juego como parte de la TGA Awards Show 2021, que brindará a los fanáticos de sus juegos anteriores Shadow of Mordor y Shadow of War oídos agudos. Porque Open World Adventure Game tiene que estar basado en el famoso sistema de enemigos de los juegos de Lord of the Rings.

Wonder Woman: ¿Qué tipo de juego es este?

Monolith aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, pero la descripción oficial de los desarrolladores parece prometedora. Así que habrá un mundo abierto donde Wonder Woman deberá reunir a su familia del Amazonas y al mundo humano moderno como parte de una historia completamente nueva. El sistema Nemesis debería permitir a los jugadores construir relaciones profundas con enemigos y aliados, mientras que Wonder Woman “evoluciona de una luchadora heroica a una líder probada”.

¿Qué es este “sistema enemigo”?

El sistema enemigo patentado de Monolith Productions se remonta a los orcos con los que luchaste en Shadow of War y Shadow of Mordor. Ocupan diferentes rangos en la jerarquía de los señores de la guerra, tienen características y habilidades únicas y recuerdan batallas pasadas con el personaje del jugador. También se pueden jugar entre sí, lo que resulta en emboscadas y alianzas. En Shadow of War, se han agregado batallas por fortalezas, donde los orcos aliados se utilizan como líderes militares para capturar fuertes fuertemente fortificados.

Si Wonder Woman realmente se basa en esas fortalezas, un verdadero cracker de juegos nos espera aquí, ¿o qué piensas? ¿El pensamiento todavía te deja frío? ¿Qué quieres del sistema Nemesis? ¡Háznoslo saber en los comentarios!

Soportes pulidos: solo toma un minuto. ¡gracias! ¿Te gusta el pulido? Luego, puede apoyarnos como un patrocinador temporal para que podamos continuar ofreciendo nuestro contenido como de costumbre de forma gratuita sin ofrecer un muro de pago.

Cada cantidad, grande o pequeña, tiene valor. apoyo ahora Te agradecemos.

Los enlaces marcados con * son enlaces de afiliados. Los enlaces de afiliados no son anuncios porque somos independientes en la investigación y selección de productos ofrecidos. Recibimos una pequeña comisión sobre la venta de productos, que utilizamos para financiar parcialmente el contenido gratuito del sitio.