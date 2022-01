Nuevos cuentos: los ex empleados de Activision Blizzard conforman el estudio

Los antiguos empleados de Activision Blizzard ahora tienen su propio negocio y han creado su propio estudio, New Tales.

Si bien todo el mundo de los juegos parece estar discutiendo las condiciones de trabajo en Activision Blizzard y la adquisición del peso pesado por parte de Microsoft, algunos ex empleados ahora están haciendo lo suyo. Antiguos veteranos de la rama europea de Activision Blizzard han anunciado la formación de su estudio, New Tales.

Se dice que New Tales es tanto un editor como un desarrollador. Se indicó explícitamente que el enfoque está en las comunidades de jugadores y que desea construir todo a su alrededor.

New Tales tiene su sede en París, donde también quieren “crear nuevas IP dentro de sus estudios internos”. Además, la compañía también brindará servicios de publicación a estudios de desarrolladores externos interesados. En lo que se refiere a esta subárea, se ven a sí mismos a cargo del negocio global y no solo de Europa; Los servicios de publicación cuentan con “asociaciones justas” con estudios de desarrolladores.

El director del estudio New Tales es Cedric Marechal, quien anteriormente se desempeñó como vicepresidente senior internacional en Activision Blizzard. Está asistido por Benoit Dufour, quien también ha estado trabajando en Vivendi Games. Otros nombres notables en el equipo incluyen a Delphi Lou Curie (anteriormente director sénior de EMEA de Blizzard) y Emmanuel Aubert (exdirector de EMEA en Blizzard y también en Ubisoft).

Ray y Kim Gresko, ex cofundadores de Blue Silver Studios, también participaron, al igual que Julia Humphreys, ex directora de producción de Nota y reloj. Ya se está trabajando en los primeros proyectos con socios, incluida la primera propiedad intelectual; Qué es esto aún no se sabe.