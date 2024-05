¿Ocon está arruinando su futuro en la Fórmula 1?

Y, por supuesto, otros equipos también lo notaron. El jefe de Williams, James Vowles, no está interesado en Ocon porque no es un jugador de equipo. Quizás esta opinión le fue confirmada en Mónaco.

Con su participación en Mónaco, el francés no ha aumentado sus posibilidades de supervivencia. Si Alpine se separa del piloto en 2025 porque ya no trabaja con Ocon y Gasly, eso podría afectar a Ocon, incluso si tiene la ventaja deportiva esta temporada.

Porque no es la primera vez que Ocon choca con su compañero. También en Force India, los dos pilotos a menudo se comportaban de una manera perjudicial para el equipo, por lo que se mantenía a los pilotos a raya. Antes de abandonar los Alpes, Fernando Alonso dijo de Ocon: “Una carrera más y por fin se acabará”.

Por otro lado, creemos que ambos pilotos serán abofeteados tras repetidos desacuerdos y se anunciará un pacto de no agresión, similar a lo que Ocon experimentó con Sergio Pérez en Force India.

12:51 pm Fowles: Ningún equipo alcanzará el límite de peso en 2026 A partir de 2026, los coches de Fórmula 1 serán más ligeros. Aunque todavía no hay cifras exactas, ya que el concepto no se presentará hasta los próximos días, está claro que los coches tendrán que perder algo de peso. Sin embargo, el jefe del equipo Williams, James Vowles, ha expresado dudas de que ambos equipos puedan cumplir con el nuevo límite de peso. Su equipo ya tiene dificultades para acercarse a la frontera. “En este momento hay reglas muy interesantes para 2026”, afirma. automovilismopublicación hermana de Motorsport-Total.com. “Recompensa el peso como ningún otro torneo lo hace, simplemente porque el número es muy bajo”. Su veredicto: “No creo que nadie lo consiga”. ¿Volveremos a ver coches negros porque todos intentarán ahorrar el mayor peso posible?

11:59 a.m. Verstappen: Red Bull no entiende los problemas ¿Podrá Red Bull controlar el problema del pavimento? Si hay que creer en Max Verstappen, ese no parece ser el caso, y el holandés dijo que Red Bull “claramente no entiende” los problemas, ya que han estado presentes durante dos años. “Este es un problema fundamental, por lo que no es algo que vayamos a resolver en las próximas semanas”, afirma. “Necesitamos entender esto porque claramente no lo entendemos. Pero trabajaremos duro para encontrar el problema y resolverlo. No sé si podremos hacerlo este año, pero espero que el próximo”. Max Verstappen fue solo sexto en Mónaco y ve otras pistas en el calendario que podrían ser difíciles para Red Bull: el equipo ya tuvo problemas en Singapur en 2023 y sufrió allí su única derrota. Pero Canadá la próxima semana también podría ser difícil. © Circuitpics.de

11:31 am Mira las advertencias Echemos un vistazo rápido a algo que en cierto modo se pasa por alto: las advertencias. Porque en teoría también podría tener un efecto deportivo. Si un piloto consigue cinco de ellos durante una temporada, tendrá que ceder diez posiciones de salida en el próximo Gran Premio, como le ocurrió a Yuki Tsunoda en Monza hace dos años. Sin embargo, ningún conductor corre actualmente peligro grave. Lando Norris es el único conductor que ha recibido dos advertencias hasta el momento, pero solo una de ellas fue por una infracción de tránsito. Para recibir una sanción, cuatro de las cinco advertencias deben ser por infracciones de conducción. Además de Norris, también recibieron amonestaciones Carlos Sainz, Nico Hulkenberg, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda y Guanyu Zhou. Por cierto, siempre podrás encontrar un resumen aquí debajo de la tabla de sanciones.

10:58 am Marshall impide que Hülkenberg continúe su viaje ¿Nico Hulkenberg habría podido volver a conducir tras el accidente de Mónaco? El piloto de Haas estuvo inocentemente involucrado en la colisión entre su compañero de equipo Kevin Magnussen y Sergio Pérez y se retiró con ambos. Pero tal vez hubiera otra oportunidad de continuar. Hulkenberg ya se había bajado del coche, pero luego se subió a su coche. Por radio el ingeniero de carrera preguntó: “Gary, ¿estás ahí?” En respuesta a su respuesta positiva, Hulkenberg dijo: “Creo que es sólo el alerón delantero y el neumático trasero. No tengo ningún daño en la suspensión ni nada. Creo que podemos seguir conduciendo de nuevo bajo rojo”. “Bueno, veamos si podemos recuperar el auto de alguna manera”, respondió su ingeniero. Pero no pasó nada: antes de que pudiera volver a arrancar el coche, recibió una señal de los guardias que estaban limpiando para que saliera del coche. “Está bien, tengo que salir”, dijo Hulkenberg por radio y el equipo de Haas finalmente se fue.

10:27 am Mónaco: ¿Qué hay detrás de los 200.000 espectadores? ¿Cuántos espectadores vienen realmente a Mónaco para un fin de semana de Fórmula 1? Normalmente recogemos aquí en esta mesa El número de espectadores se puede comparar, pero en Mónaco durante años el número se indicó simplemente en 200.000, sin contar los días impares. Pero también es difícil proporcionar información detallada sobre las carreras de Gran Premio, porque en teoría sólo se pueden enumerar las cifras de ventas de las gradas construidas. Sin embargo, Mónaco tiene algunas características especiales debido a su ubicación. Porque no es posible contar el número de personas que miran desde diferentes balcones o sentadas en yates en el puerto. Así, un país con una población de 40.000 habitantes simplemente da la cifra aproximada de 200.000. Puedes leer más sobre esto aquí. © Fotos de deportes de motor

09:56 Así va el duelo contra Gasly Esteban Ocon contra Pierre Gasly: ​​se siente como un duelo a la altura de los ojos. Sin embargo, Ocon parece estar lidiando mejor esta temporada con el desafiante Alpine A524. Ambos están actualmente empatados en la Copa del Mundo a un punto, pero Ocon está por delante en la general este año. Ocon ganó seis de los ocho partidos de clasificación de 2024, y tuvo un historial limpio en ese sentido hasta Miami. Gasly sólo pudo vencer a Ocon dos veces en carreras, incluida en Mónaco, donde Ocon se vio obligado a retirarse tras el accidente. En el plano deportivo, Ocon parece ser la mejor opción. ¿Pero es esto cierto? Una mirada al año pasado dice todo lo contrario. Gasly estaba al frente. Los duelos en carrera estuvieron reñidos, pero en la clasificación el marcador fue de 14:8 para Gasly, que también tuvo algunos problemas en 2023. Puedes ver los duelos de equipos de 2024 aquí. © Fotos de deportes de motor

9:05 a.m. Haas se retira de NASCAR Hay noticias de que el equipo Haas suspenderá sus actividades en el deporte del motor, pero sólo en la serie NASCAR. Allí, Tony Stewart y Gene Haas anunciaron que retirarían a su equipo campeón, Stewart-Haas, de la serie estadounidense. Haas ha sido parte de la serie durante 22 años y amplió su participación en la Fórmula 1 en 2016, por lo que su retirada actualmente no es un problema. En NASCAR, el equipo ganó dos campeonatos en 2011 y 2014. The Tema comparte: “No fue una decisión fácil y no se tomó rápidamente. Las carreras son un deporte que requiere mucha mano de obra. Requiere compromiso total y muchos recursos. Hay que tener la mentalidad de ser mejor que los demás los 365 días del año. días al año.” “Hemos llegado a puntos en nuestra vida personal y profesional en los que es mejor pasar la antorcha”. Puedes encontrar más información en este artículo.

8:33 a.m. ¿Ayudan las nuevas reglas sobre neumáticos? Ralf Schumacher también ve un gran problema con los neumáticos. “Esto no existía en nuestra época”, dice, porque cuando Ralph estaba activo a finales de los años 1990 y 2000, los conductores no tenían que proteger sus neumáticos de esta manera. No podían permitirse el lujo de viajar a un ritmo tan lento. “Entonces simplemente habrá que cambiar algo en el reglamento de neumáticos”, afirma el alemán, y se imagina que en Mónaco los conductores tendrán que conducir todo tipo de neumáticos, incluso blandos. O incluso mejor: “Tal vez sólo neumáticos muy blandos que obligan a los equipos a detenerse”. Por cierto, podéis encontrar todas las declaraciones de Ralf Schumacher sobre la carrera de Mónaco en la página web Canal Formula1.de en YouTube. Ralf Schumacher: “¡En nuestra época no existía tal cosa!” ¿Cómo puede la categoría reina del automovilismo ser más lenta que la Fórmula 2 en el gran premio más prestigioso del año? Más vídeos de Fórmula 1

8:22 a.m. Ralf Schumacher: Mónaco “no puede permanecer en una situación permanente” Empecemos por uno de los grandes temas de los últimos días: Mónaco y su valor añadido para la Fórmula 1. El experto Ralf Schumacher también cree que carreras como la del domingo pasado “no pueden seguir siendo una situación permanente”. “Todos los conductores que iban delante estaban aburridos”, afirma. “Max Verstappen, Lando Norris y Russell se han expresado de manera muy crítica”, dice Schumacher en una entrevista. Motorsport-Total.com. Considera que “los tiempos están cambiando y Mónaco debe cambiar también”. Si en algún momento hay espacio, deberás ajustar la ruta para que haya oportunidades de adelantamiento. “Una vez que se presente la oportunidad, definitivamente deberías cambiar de rumbo”. © Circuitpics.de