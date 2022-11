Oferta de ‘Call of Duty’: las acciones de Microsoft no cambian: la Comisión de la UE teme fallas en los jugadores de Blizzard Takeover News

Publicaciones en este artículo

La comisión dijo el martes por la noche que Microsoft podría impedir que los competidores distribuyan videojuegos de Blizzard en sus consolas. Las condiciones de uso de estos juegos también pueden deteriorarse.

Microsoft ya había confirmado en febrero que juegos como “Call of Duty” no solo estarían disponibles en la plataforma interna de Xbox. Sin embargo, esto claramente no fue suficiente para disipar las preocupaciones de las autoridades europeas de competencia.

Microsoft quiere comprar el grupo de juegos de Blizzard por 68.700 millones de dólares (actualmente unos 68.200 millones de euros). Además de “Call of Duty”, Blizzard también incluye títulos como “Overwatch”, “World of Warcraft”, “Starcraft” y “Hearthstone”. La empresa fue noticia el año pasado porque los empleados criticaron la cultura sexista de la empresa.

Además de las restricciones debido a la posibilidad de más títulos exclusivos de Xbox, el panel también ve el riesgo de que los jugadores estén expuestos a suscripciones de juegos. Por una tarifa mensual, los usuarios pueden elegir entre varios juegos sin tener que comprar cada uno individualmente. Específicamente, la Comisión de la UE teme que Microsoft no pueda hacer que los juegos estén disponibles para suscripciones de otros proveedores.

“Estrategias de ejecución hipotecaria de esta naturaleza pueden restringir la competencia en el mercado para la distribución de consolas de videojuegos y PC, lo que podría conducir a precios más altos, menor calidad y menos innovación por parte de los proveedores de juegos de consola”, dijo la Comisión Europea. Los proveedores de servicios, a su vez, pueden transmitir esto a los consumidores.

La comisión ahora estudiará el caso extensamente y tomará una decisión antes del 23 de marzo. En teoría, podría bloquear la adquisición o solo aprobarla en los términos.

Las acciones de Microsoft casi se establecieron en la Bolsa de Valores de Nueva York a $ 227.80.

Bruselas (dpa-AFX)

Productos de apalancamiento definidos en Microsoft Corp. Con knockouts, los inversores especulativos pueden participar de manera desproporcionada en los movimientos de precios. Simplemente seleccione el apalancamiento deseado y le mostraremos los productos abiertos apropiados en Microsoft Corp. El apalancamiento debe estar entre 2 y 20 Con knockouts, los inversores especulativos pueden participar de manera desproporcionada en los movimientos de precios. Simplemente seleccione el apalancamiento deseado y le mostraremos los productos abiertos apropiados en Microsoft Corp. no hay datos

Más noticias sobre Microsoft Corp.

Fuentes de la imagen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com