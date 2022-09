Ofertas de septiembre de Amazon: las mejores ofertas para Prime Day 2.0

Relaciones Públicas/Business Insider

No hay duda de que Prime Day es el mayor evento de compras de Amazon del año. pero también Ofertas de Septiembre, desde el 1 de Septiembre hasta el 9 de Septiembre de 2022 *, Se puede ver. Esta es una campaña de descuento de Amazon que brinda a los clientes acceso a muchas ofertas y ofertas de casi todas las categorías de productos. Puede esperar dispositivos populares de Amazon como altavoces inteligentes Echo, varios dispositivos Fire TV, lectores electrónicos Kindle o tabletas Fire, entre otros. También hay ofertas de los campos de la moda, la electrónica, el hogar, el entretenimiento, la belleza y los juegos.

¿Valen las ofertas de Amazon de septiembre?

¿Esto vale la pena? ¡pero como! La experiencia ha demostrado que Amazon se puede utilizar para eventos de ofertas importantes como Prime Day o Ofertas Septiembre * Sin holgazanear. En particular, los dispositivos de Amazon mencionados inicialmente estarán disponibles al precio más bajo. Como en el pasado, hay hasta un 50 por ciento de descuento en Echo, Kindle, Fire TV and Co. También hay generosos descuentos en productos y tecnología de marcas reconocidas. Sobre todo modelos del año pasado o productos que dejaron de fabricarse a precios atractivos.

¿Pueden las ofertas de septiembre de Amazon mantenerse al día con Prime Day?

Los clientes elegibles ahorran en promedio alrededor del 27 por ciento en las ofertas de Prime Day. Pueden elegir entre un millón de ofertas. como parte de Ofertas de septiembre de Amazon * El número de intercambios y transacciones es algo menor. En ese sentido, la campaña no puede seguir el ritmo de Prime Day. Sin embargo, no es la cantidad lo que es decisivo, ¡sino la calidad de las ofertas!

Además, a diferencia de Prime Day, las ofertas de septiembre no son un evento de compras exclusivo. Mientras que en Prime Day solo clientes con extensión Amazon Prime* Se les permite comprar, las ofertas de septiembre están activadas para todos los usuarios con cuenta de Amazon (pero esto no quiere decir que Miembros Prime sin beneficios Como acceso anticipado a ofertas y más).

Ofertas de Amazon de septiembre de 2022: estas son las mejores ofertas y ofertas

¿Qué ofertas de septiembre te pueden interesar? Aquí te ofrecemos nuestras recomendaciones. Actualizaremos las ofertas regularmente, para que siempre encuentres las mejores ofertas aquí.