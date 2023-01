OLED, LCD, láser: televisores y pantallas en CES 2023

OLED, LCD y láser: televisores y pantallas en CES 2023



CES ha superado su antiguo nombre “Consumer Electronics Show” y ahora está optando por el acrónimo, pero los productos de audio y video siguen siendo una parte integral de la feria. Las empresas de electrónica de Corea del Sur, Samsung y LG, están mostrando nuevos televisores y monitores, muchos de ellos con pantallas orgánicas.

Sony es el primer fabricante en ofrecer televisores con paneles OLED tanto de LG como de Samsung. Además, es probable que Sony muestre algunas pantallas gigantes con diminutos LED en Las Vegas, donde diminutos diodos emisores de luz actúan como píxeles.

Uno podría esperar más tamaños diferentes de Samsung, ya que las diagonales anteriores de 55 y 65 pulgadas para televisores y 34 pulgadas para monitores eran, en el mejor de los casos, suficientes para lanzarse al mercado en 2022.

10 años de OLED de LG

LG celebra el décimo aniversario de OLED en CES, que en el sector de la televisión también puede entenderse como una excavación en su rival doméstico Samsung. Sin embargo, Samsung ha estado produciendo OLED para dispositivos móviles con gran éxito durante lo que parece una eternidad.

LG confía completamente en OLED y los dispositivos con pantallas LC no se encontrarán en CES. LG ha anunciado previamente algunos OLED nuevos, incluidos monitores de 240 Hz para jugadores como el Ultragear 27GR95QE, que se dice que logran tiempos de cambio de gris tan bajos como 0,03 ms.

El Smart Organic Panel también se puede ver en monitores gaming de otros fabricantes. Ataca directamente a los monitores de juegos con pantallas LC y retroiluminación LED pequeña que se presentaron en el CES el año pasado.

Lo especial de los modelos OLED: los modelos orgánicos autoluminosos pueden manejar cambios rápidos de imagen sin overclocking, lo que debería acelerar el cambio de imagen, pero puede causar líneas dobles y franjas de color en los bordes móviles.

LG también tiene una pantalla OLED bajo la manga que se puede doblar manualmente. La compañía ya había mostrado una tecnología llamada OLED Flex en IFA, pero está a la altura con la curvatura de pantalla controlada por motor.

casa inteligente

El eslogan de Samsung para CES es “Llevar la tranquilidad a nuestro mundo conectado”, lo que indica el enfoque en el hogar conectado. Aquí es donde entra en juego el estándar de hogar inteligente recientemente aprobado por Matter en manos de Samsung; al menos esperamos que Samsung lo admita, al igual que LG.

El fabricante chino Hisense se centra en los llamados televisores láser, es decir, proyectores de corto alcance con tecnología DLP y diodos láser como fuente de luz. Se dice que el nuevo modelo L5H es compatible con HDR10+ y Dolby Vision y genera imágenes 4K a través del desplazamiento de píxeles con chips Full HD DMD (Digital Mirror Device). Hisense también puede presentar su primer televisor con chip láser 4K verdadero en Las Vegas. Es probable que la imagen de 8K del LX8K se extrapole a través del desplazamiento de píxeles.

Televisión submarina

Es probable que su rival TCL presente “televisores submarinos” compatibles con la nueva tecnología TrueCut Motion de Pixelworks. Es probable que se trate de televisores LCD con retroiluminación LED microregulable y puntos cuánticos que mejoran el color. El formato de alta velocidad de fotogramas que usó James Cameron para “Avatar: The Way of Water” a 48 fps tiene como objetivo eliminar el tartamudeo de la cámara común en las salas de cine, al mismo tiempo que mantiene el aspecto cinematográfico deseado.

En este país, TCL, en colaboración con Amazon, introdujo recientemente televisores económicos con FireTV incorporado; TCL anunció televisores inteligentes con RokuOS en IFA.



