Omicron: Israel está renunciando a luchar contra la ola Corona

Los números de coronavirus de Israel se encuentran entre los más altos del mundo, pero el gobierno de Jerusalén ya no está combatiéndolo.

Jerusalén.

Los números de corona explotaron en Israel

Con eso, la gente en el país está practicando una nueva calma: Israel ha abandonado su lucha contra Corona

Qué significa eso? ¿Cómo la gente lo enfrenta?

Nurit A. Una mujer atlética rara vez se enferma. El hombre de 57 años lleva diez días luchando un dolor de cabezaY inhalar Y la sensación de que la distancia del baño a la cocina se siente como una hora de caminata.

El maestro de la ciudad costera está ahí. haifa Oficialmente, no estoy enfermo en el norte de Israel: su prueba positiva no aparece en ninguna base de datos. Las estadísticas que publica el Ministerio de Salud varias veces al día no saben nada sobre el resfriado y la fiebre que padece Nurit.

Más de 150,000 nuevos casos de corona por día

Los expertos estiman cerca de 70.000 nuevas infecciones por día Israel Según los censos del Ministerio de Salud, solo refleja alrededor de la mitad de la infección real. De hecho, probablemente esté más cerca de los 150.000 casos nuevos por día.









Pero nadie lo sabe con seguridad, porque Gobierno Deja de contar. Se llama a los residentes para controles rápidos. Aunque cuestan unos siete euros cada uno, debido a las largas colas frente a las estaciones de prueba oficiales, muchos aún confían en las pruebas caseras.

Pruebas PCR solo para mayores de 60 años o por enfermedades previas

Es difícil estimar la cantidad de personas infectadas que no informan el resultado positivo de la prueba a las autoridades. cuanto no esta en cuarentena agrícola Se queda cuando debe, por lo que no se puede controlar. Además, las pruebas de antígeno a menudo son incorrectas.





más confiable Pruebas PCR Solo se administra a personas mayores de 60 años y personas que tienen enfermedades preexistentes en Israel. La razón: los laboratorios ya no podían manejar la avalancha masiva. Cuando se le pregunta qué piensa CoronaEstrategia del gobierno, dice un trabajador de cabina de Haifa, lo que muchos están pensando actualmente: “¿Estrategia? Tal cosa no existe”.

Alguna vez fue pionera en la lucha contra las epidemias.

fue hace solo unos meses Israel como país líder En cuanto a la lucha contra la epidemia. Más de 500.000 personas en el país de nueve millones de personas están actualmente infectadas con el coronavirus, e Israel es considerado el país con la tasa de infección per cápita más alta del mundo.

El gobierno de Israel no ha perdido simplemente el control de la epidemia. Lo dejé y lo delegué a ciudadanos israelíes. Altos representantes del Ministerio de Salud han enfatizado repetidamente la importancia de la “responsabilidad personal” de las personas.

El virus crea su propio apagado.

El Ministro de Salud dijo que la acusación de entregar niños y niñas no vacunadas a la epidemia Nitzan Horowitz: “nosotros tomamos omicrón Seriamente. Pero también vemos el panorama general”.

Esto significa sobre todo la economía y el sector público. El primer ministro Naftali Bennett es un amargo oponente de uno de ellos. cierresEl Ministro de Educación es el campeón de las escuelas abiertas. Atrás Variable Omicrón Pero se está propagando mucho más rápido que las variantes anteriores del virus, y el virus está creando un bloqueo propio: unos 650.000 israelíes se encuentran actualmente en cuarentena.









A los empleadores les resulta difícil cubrir los turnos, las aulas están perdiendo maestros y los hospitales tienen escasez de cuidadoresTambién hay nuevos informes de licencia por enfermedad del Parlamento y el gobierno todos los días. El número de heridos aumenta constantemente.





Los escolares ya no están en cuarentena

Si bien las clínicas han estado funcionando a plena capacidad durante semanas, el gobierno cuenta con clínicas cada vez más cortas. tiempos de cuarentena. Al comienzo de la ola, los vacunados tenían que quedarse en casa durante diez días, y ahora pueden hacerse una prueba de antígeno en el día cuatro y cinco si no muestran síntomas.

Los escolares que hayan estado en contacto con una persona infectada no tendrán que permanecer en cuarentena a partir de este fin de semana. Solo obtienes negativo dos veces por semana. agente resulta

Algunos epidemiólogos piensan que esto es un error. Se cree que esto solo alargará la ola. Gaceta de Doron mano La Universidad Hebrea de Jerusalén. El hecho de que los médicos y las enfermeras estén al borde del agotamiento mientras los bares y restaurantes están llenos, dice Gazit, “es difícil de controlar”. El gobierno confía en la responsabilidad personal, pero la población no puede manejar el asunto.

Más de medio millón de personas han sido reforzadas dos veces

En lugar de restringir la socialización de los jóvenes, el gobierno se enfoca principalmente en proteger a los ancianos y aquellos con sistemas inmunológicos débiles. Ha sido convocado para la cuarta vacunación desde finales de diciembre, y más de medio millón de personas ya han sido vacunadas por segunda vez. Uno del Departamento de Salud de EE. UU. Centro de Control de Enfermedades Un estudio publicado mostró que la vacunación de refuerzo protegió el 90% de las hospitalizaciones por el virus Covid-19.

De lo contrario, todas las barreras caerán gradualmente. pronto pasaporte verde, el estado de vacunación o recuperación Resultó ser incontrolable. Motivo: Para la variante omicron, no hay mucha diferencia si ha sido vacunado o no.

Los niños que han sido vacunados tienen solo la mitad del riesgo de infección

Un nuevo estudio encargado por el Ministerio de Salud de Israel contradice esto. En consecuencia, protege vacunación muy bien antes de uno infección Con Omikron, pero solo si la última vacunación no tuvo más de cuatro meses.





El estudio analizó datos de niños y adolescentes. Esto indica que los niños vacunados se infectan con solo la mitad del número de niños no vacunados. Adolescente, en el último mes o dos aumentar Era, el riesgo de lesión no inmune Hasta cuatro veces mayor que las personas vacunadas.

La infección puede retroceder

Sin embargo, los menos escépticos de las vacunas en Israel suelen ser decisivos cuando se trata de los suyos. niños El va. Los israelíes de 5 a 11 años han podido vacunarse durante más de dos meses, pero solo el 14 por ciento de ese grupo de edad ha sido vacunado por completo.

Después de todo: la próxima semana, las infecciones podrían retroceder nuevamente, dicen muchos expertos. Pero puede pasar algún tiempo antes de que esto se note en las clínicas. Más de 800 personas enfermaron gravemente el lunes pacientes covid-19 calculado. Hace cinco días, había la mitad.

Ola violenta simultánea de influenza

La variante omicron provoca ciclos agudos mucho menos que delta. Pero los hospitales están luchando Al mismo tiempo con una violenta ola de influenza. Con casi 10,000 miembros del personal ausentes en la clínica debido a la cuarentena, hay escasez de personal para brindar la atención adecuada a muchos pacientes.

Por lo tanto, los pacientes con Covid-19 se trasladan cada vez más de las clínicas a la atención ambulatoria. Hoy, lunes, el Director General del Ministerio de Salud llamó, Ceniza de NahmanY las autoridades del hospital “para posponer los procedimientos no urgentes”.

Incluso si la próxima semana trae un punto de inflexión en la curva de contagio: pasarán otras dos semanas antes de que ocurran casos menos graves. En solo tres semanas, se espera que Israel esté en el mismo género. epidemia natural Atrás, al menos hasta la siguiente variante dominante del virus.





