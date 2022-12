Optimización informática 2023 | c’t uplink 46.1

(¡Tome nuestra encuesta de enlace ascendente! ct.de/uplink-encuesta)

Ya en 1983, no se habían publicado instrucciones de construcción para computadoras de diseño propio. Desde entonces, la tecnología ha recorrido un largo camino. Hoy ya no tiene que soldar los chips usted mismo, se ha vuelto aún más fácil construir su propia computadora. Incluso hoy en día, no es tan fácil como construir con LEGO, porque algunos componentes de PC no quieren funcionar juntos a la perfección a pesar de tener los agujeros correctos.

Enlace de podcast de c’t semanal disponible…

Es precisamente este problema el que resuelve “The Optimal PC”. En cuanto a sus propuestas de construcción, no prueba exhaustivamente combinaciones útiles de hardware existente cada año en interacción, por lo que no hay malas sorpresas con una PC autoconstruida. Por cierto, se están creando ordenadores que no solo ofrecen un rendimiento excelente por cada euro gastado, sino que también funcionan de forma excepcionalmente silenciosa.

Para 2023, Christian Hirsch y Carsten Spille presentan una CPU Intel económica y versátil de 13 W y una bestia de rendimiento con un procesador AMD de vanguardia con 16 núcleos y memoria DDR5 en enlace ascendente. Ambos pueden equiparse con una tarjeta gráfica para juegos exigentes.

En el enlace ascendente, los dos expertos en hardware ofrecen una mirada tras bambalinas: ¿Cómo eligen el hardware? ¿Qué combinaciones has probado? ¿Por qué Intel tiene DDR4 y la costosa memoria DDR5 de AMD? Uplink c’t completa las propuestas de construcción con toda la información para los aficionados que quieren saber exactamente qué y cómo.





También allí: Christian Hirsch, Karsten Spiel y Pina Merkert

los c 26/2022 Disponible en el stand, chat navegadores Y en la app de c’t para iOS y Android.

Puedes hacer que la aplicación de YouTube te notifique de nuevos episodios de la nada nuestro canal Suscríbete y dale a la campanita. Y si aún desea ver más videos tecnológicos después de eso, visite nuestro canal de YouTube 3003donde hay un nuevo video todos los viernes a las 5 pm.

=== Anuncio / Aviso de Patrocinador ===

Inmune a los virus de Internet: ¡NordVPN tiene la solución!

NordVPN.com/ctuplink– Obtenga un gran descuento en 2 años de la poderosa seguridad de NordVPN y obtenga protección contra amenazas principales de forma gratuita – La primera función bloquea virus, anuncios, rastreadores y más.

=== Fin de Publicidad / Patrocinio ===



(pmk)