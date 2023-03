Ordenador monoplaca con chip RISC-V también de Asus

La elección de computadoras de placa única con chips RISC-V está creciendo: Asus anunció el Tinker V. Está equipado con un sistema en chip (SoC) Renesas RZ / Five, que, a su vez, contiene un núcleo RV64GC de Taiwán. proveedor Andes. AndesCore AX45MP alcanza hasta 1 GHz y tiene hasta 1 GB de memoria DDR4.

Tinker V contiene dos puertos Gigabit Ethernet y un encabezado GPIO de 20 pines. El RZ/Five no tiene un núcleo de gráficos, por lo que no hay conector HDMI. Sin embargo, Tinker V tiene dos puertos de bus CAN y dos puertos RS-232. Esto hace que Tinker V sea interesante para los desarrolladores que desean construir hardware para automóviles, por ejemplo. Quizás no sea casualidad que Asus presentara el Tinker V el día antes de la feria comercial “embedded world 2023”.

Sistema AutoRISC-V

Renesas es uno de los mayores fabricantes mundiales de semiconductores para automóviles. Anunciado en 2020, el RZ/Five es compatible con pines con el RZ/G2UL, que tiene un núcleo ARM Cortex-A55.

el AndesCore AX45MP Debería ser más débil que Cortex-A55. Andes Technology reporta un desempeño relativo de 5.63 Coremark por MHz en su benchmark Coremark para EEMBC. Dicho esto, el RZ/Five debería alcanzar los 5630 puntos a 1 GHz. A modo de comparación: Texas Instruments TI 66AK2G12 con ARM Cortex-A15 Ofrece 5317 puntos a 1 GHz (5,3166 Coremark/MHz).

Precio y fecha de entrega de hojalatero f Asus aún no se nombra.

Otras placas RISC-V

Hasta el momento, solo unos pocos ordenadores de placa única RISC-V están disponibles por menos de 100 euros, incluido el StarFive VisionFive 2 con StarFive JH7110, que tiene cuatro núcleos RISC-V con una frecuencia de 1,5 GHz. El Allwinner Nezha con Allwinner D1 cuesta más de 100 euros y proporciona muy poca potencia informática. Sin embargo, la D1 ahora también está disponible en placas mucho más baratas como la Sipeed LicheeRV.



