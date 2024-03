Oscar 2024: Así celebran las estrellas antes de la gran entrega de premios | entretenimiento

Nach einer Woche voller Hektik können die Stars in Hollywood endlich feiern. Die Abendkleider sind glattgebügelt und manche Gesichtsfalte auch. Wie sagte der Schönheits-Doc von Kim Kardashian (43) so schön – so kurz vor den Oscars geht nichts mehr!

Egal wohin man schaut, findet gerade eine Oscar-Party statt. BILD-Reporterin Bettina von Schimmelmann hat sich unters Feier-Volk gemischt und zeigt Ihnen die exklusivsten und verrücktesten Einblicke, denn: Für die großen internationalen Modehäuser sind die Oscars der wichtigste Laufsteg der Welt!

BILD-Reporterin Bettina von Schimmelmann Foto: privat

Am Samstagnachmittag feierte das Fashion-Label Armani in seiner zweistöckigen Boutique auf dem berühmten Rodeo Drive Regisseur Martin Scorseses (81) zehnte (!) Oscar-Nominierung. Bei dem Event tummelten sich Mega-Namen wie Alessandra Ambrosio (42), Olivia Munn (43) und angeblich sogar Jennifer Lopez (54). Vor der Tür mehrere dutzend Schaulustige, so dass der Verkehr zeitweise zum Erliegen kam.

Chanel feiert Hollywoods Lieblinge

Etwa zehn Minuten Limousinenfahrt entfernt feierte die französische Luxusmarke Chanel ihre Hollywoodlieblinge mit einem eleganten Dinner in der Polo Lounge des Beverly Hills Hotels. Hier wollte man eher unter sich bleiben. Dort entdeckt BILD die Oscar-Nominierte Sandra Hüller (45). Sie posierte mit einem bodenlangen, pinken Tweedkleid und aufwendiger Hochsteckfrisur neben Regisseurin Justine Triet (45).

Sandra Hüller (l.) und Regisseurin Justine Triet glänzen auf der Chanel-Party Foto: Jordan Strauss/dpa

Auch mit dabei: Schauspielerin Kristen Stewart (33). Sie war bereits im vergangenen Jahr Gast bei Chanel Foto: Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Bei der „The Night before the Oscars“-Party geht es um Bares

Noch abgeschirmter ging es bei der berühmten „The Night before the Oscars“-Party des Motion Picture Television Funds zu. Auf das Gelände der Fox-Studios, weit weg von der Öffentlichkeit, wird nur die Creme de la Creme eingeladen. Hier geht es vor allem um Bares. Die Organisation nutzt eingegangenen Spenden, um Bedürftige zu versorgen.

ABER, so verriet ein Insider BILD exklusiv: Die wirklich großen Namen waren in diesem Jahr gar nicht da. Keiner der Oscar-Nominierten, außer Regisseur Christopher Nolan (53), war gekommen.

Christopher Nolan wurde für seinen Mega-Film „Oppenheimer“ nominiert Foto: VALERIE MACON/AFP

Immerhin: Schauspieler Nicolas Cage (60, einmaliger Oscar-Gewinner 1996), Brandon Fraser (55, gewann letztes Jahr einen Oscar) und Jodie Foster (zweifache Oscar-Preisträgerin) erschienen und schlemmten am herrlichen Buffet. Mini-Pizzen, Sushi, Salat – alles, was das Herz begehrt.

BILD weiß: Zwar gelten die Einladungen eigentlich nur für Auserwählte, die ein oder andere Plattform bot die Tickets für 20 000 Euro an.

Extra viel Bling bei Philipp Plein

Ganz viel Bling Bling gab es auch bei der XXL-Oscar-Party von Mode-Designer Philipp Plein (46). Die stieg im schnieken Gästehaus, denn seine eigentliche Villa ist nach wie vor nicht fertig. Der Bau des Luxus-Zuhauses in Beverly Hills soll um die 70 Millionen Dollar kosten. BILD durfte mitfeiern, und so wurden wir um 19 Uhr mit einem Golfwagen zum Anwesen gefahren.

Star-Fotografin Ellen Von Unwerth ud Designer Philipp Plein Foto: action press

Cocktails, laute Musik und viele interessante Gäste in glitzernder Philipp-Plein-Mode schlenderten durch die prunkvolle Villa. Um 21 Uhr eröffnete Bonny Tyler (72) die Fashion-Show, danach schritten Models in der neuen Kollektion des Designers zwischen den Gästen hindurch. Ellen von Unwerth (70) schwärmte von der Mode und freute sich auf die anstehende Oscarverleihung.

Rockröhre Bonnie Tyler eröffnete die Fashion-Show Foto: action press

Unser Gefühl nach einem langen Oscar-Samstag mit vielen Partys und viel lauter Musik: Hollywood wird auch älter. Die Film-Ikonen dieser Welt müssen nicht mehr auf jeder Party tanzen, wenn sie dafür nicht bezahlt werden.

Dann gehen auch die Stars lieber früher ins Bett und wollen ausgeschlafen sein für die eigentliche Party am nächsten Tag: die Oscars.

