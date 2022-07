Otro mundo con My Smartphone Temporada 2 Lanzamiento + Visual – Anime2You

A través del informe del portal japonés comedia natalia se convirtió hoy un favorHa anunciado que la segunda temporada de la serie de anime “In Another World With My Smartphone” se transmitirá en la televisión japonesa a partir de la primavera de 2023. A continuación se puede encontrar una nueva imagen.

Temporada 2 en el nuevo estudio.

La segunda temporada de Isekai se está produciendo bajo la dirección del director Yoshiaki Iwasaki (“Twin Angels Break”) en Studio JCSTAFF. Deko Akao (“Vanitas Case Study”) se encarga de crear la serie, mientras que Chinatsu Kameyama se encarga del diseño de los personajes.

La primera temporada de doce partes de “In Another World With My Smartphone” fue dirigida por Yuuji Yanase en Studio Production Reed y se desarrolló de julio a septiembre de 2017 en Japón. Esto es en este país con bandas sonoras alemanas y japonesas. Rollo Crujiente Disponible.

La novela ligera original fue escrita por Batura Fuyohara y se publica en Japón desde mayo de 2015 con ilustraciones de Eiji Osatsuka. La obra hasta el momento consta de 26 tomos. Un extracto del manga de Soto ha sido publicado en la revista Comp Ace desde noviembre de 2016.

Más sobre este tema:

Visible:

gráfico:

Después de un extraño accidente en el que muere un rayo, Mochizuki Toya, de 15 años, se despierta y se enfrenta a Dios. “Desafortunadamente, debo decir que cometí un gran error…”, se queja el anciano. ¡Pero no todo está perdido todavía!

Dios dice que puede encarnar a Toya en un mundo de fantasía y, como beneficio adicional, ¡lleva su teléfono inteligente con él! Así comienza la aventura de Toya en un nuevo mundo.

A través de comedia natalia

©Patra Fuyobaru. Hopi Japón / Principado de Buryonhild