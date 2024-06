Otros países tienen que esperar: Estados Unidos desvía envíos de armas a Ucrania

Además de munición de artillería, a Ucrania también le falta munición para el sistema antiaéreo Patriot. Otros países también han realizado pedidos de misiles a Estados Unidos, pero tendrán que esperar. Washington inicialmente está redirigiendo los suministros a Kiev.

El gobierno estadounidense quiere posponer la entrega de algunos equipos militares a otros países para fortalecer primero la defensa aérea de Ucrania. John Kirby, director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, dijo que dadas las necesidades urgentes de Kiev, el gobierno estadounidense tomó la decisión “difícil pero necesaria” de suspender algunas ventas de armas planeadas a otros países, especialmente misiles Patriot y sistemas de defensa aérea NASAMS.

En cambio, esta ayuda debería destinarse inicialmente a Ucrania, cuyas fuerzas armadas necesitan con urgencia capacidades adicionales de defensa aérea. Los países afectados han sido notificados. Kirby no nombró los países involucrados. Todos obtuvieron lo que pidieron, un poco más tarde de lo previsto inicialmente. alto “Los New York Times” Israel y Taiwán no se ven afectados por el retraso en la entrega.

Kirby dijo que este paso incluía la transferencia de cientos de misiles antiaéreos a Ucrania. No fue más específico. Se espera que Kiev reciba los primeros pagos en las próximas semanas. El presidente estadounidense, Joe Biden, ya había anunciado planes similares hace unos días en una conferencia de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Volodymyr Selensky, al margen de la cumbre del G7 en Italia.

Zelensky agradece a Estados Unidos

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acogió con satisfacción la decisión estadounidense. Escribió en el sitio web de X: “Estoy muy agradecido por la prioridad otorgada a Ucrania. Estas capacidades antiaéreas adicionales protegerán a las ciudades y a los civiles ucranianos”.

Evidentemente, un país que por el momento tendrá que prescindir de los misiles Patriot es Suiza. Esto es lo que menciona “Escena” Citado de varias fuentes anónimas. Según el informe, la vecina Alemania firmó en otoño un contrato de compra con los Estados Unidos por valor de 300 millones de francos. Esto incluyó la entrega de misiles guiados PAC-3 para el sistema Patriot.

Según el informe, el contrato estipula que Estados Unidos puede desviarse de los términos de entrega acordados si existen razones inusuales o convincentes para hacerlo y si las preocupaciones de seguridad nacional de Estados Unidos se ven afectadas.