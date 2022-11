Pago Digital: Comprar en el supermercado sin pagar comisión

Estado: 19/11/2022 16:47

¿Cómo será el supermercado en el futuro? Cada vez hay más cajas registradoras que puedes escanear y pagar tú mismo. Una gran cadena está probando un sistema en el que la cámara y la aplicación hacen la facturación.

Simplemente compre algo para la cena y luego espere diez minutos en la caja; esto pronto podría ser cosa del pasado. En Berlín Prenzlauer Berg, después de la primera prueba en un supermercado de Colonia, se está probando el futuro sin efectivo. Todavía en un formato híbrido: el cliente tiene la opción de esperar en la caja de la manera clásica, retirar él mismo su mercancía o hacerlo todo a través de la aplicación.

Cámaras y sensores de peso

Simplemente guarde todo en sus bolsillos y listo: funciona con la última tecnología. Los clientes inician sesión a través de la aplicación cuando ingresan a la tienda Rewe. Luego, las cámaras los acompañan por el mercado. Estos registran qué se retira de los estantes, qué frutas o verduras se pesan y cuántas botellas retornables se entregan. Además, en las estanterías se instalan sensores de pesaje, que también registran la retirada de producto. Luego se asigna al cliente.

Al finalizar la compra, se envía una factura al teléfono móvil y se realiza el pago con tarjeta de crédito o Google Pay. Pick and Go es el nombre del sistema que se puso en marcha hace unos días en Berlín. El proyecto anterior en Colonia era mucho más pequeño, dice Christoph Eltz, CEO de Rewe Group. “Tenemos cuatro veces más productos. También ofrecemos a nuestros clientes productos sueltos”.

El cliente es reconocido en el pasillo.

Se han instalado casi 500 cámaras en Prenzlauer Berg. El programa hace el resto. En la entrada se revisa y analiza la forma de andar y la postura del cliente. A partir de ese momento, el software es único y rastreable en todo el mercado. Sin embargo, no se reconocerá en la próxima visita, es decir, los datos no se guardarán. El sistema se ha coordinado con todas las autoridades de protección de datos, afirma Eltze, y el método cumple con la ley. No hay reconocimiento facial. “Así que la satisfacción del cliente continúa”, cree la Junta Directiva del Grupo Rewe.

Pero no puede convencer a muchos clientes del mercado. Carecen de confianza en la tecnología, o se sienten incómodos con la idea de que las cámaras los observen en todo momento. “Deshumaniza a los supermercados”, dice un cliente.

Para Rewe, inicialmente es un globo de prueba para ver si los clientes aceptarán la oferta. El sistema todavía tiene debilidades y puntos ciegos. Por ejemplo, un mostrador de delicatessen no funciona sin contactar a un vendedor y un recibo. Luego está la cuestión de si uno u otro, sin registrarse, simplemente se llena los bolsillos y luego sale de la tienda. Hasta el momento, Pick & Go no ha podido distinguir quién está autorizado y quién no. “Simplemente confiamos en la confianza de nuestros clientes y contamos con personal adicional en el frente”, dice el gerente de la tienda, Philip Schultz.

Nuevos métodos comerciales

Rewe no es de ninguna manera el único tendero que prueba cosas nuevas. Toda la industria está cambiando. Todavía se necesita aproximadamente el 20 por ciento del personal a la salida. Pero el futuro podría funcionar con menos. Los autopagos se triplicaron en Alemania entre 2015 y 2021.

Los números también aumentan cuando las personas revisan los productos por sí mismos mediante aplicaciones o dispositivos móviles. Quizás también debido a la escasez de personal y la falta de trabajadores calificados, los comerciantes intentan atraer al cliente. Ventaja para el cliente: Ya no tiene que poner nada en la línea de montaje y el tiempo de espera es más corto. Rewe dice que la cadena no quiere ahorrar en personal, sino que quiere aprovecharlo mejor: “Creemos que tenemos un número increíble de puestos en el supermercado donde podemos dar un buen servicio al cliente con personal. , en servicio.

El supermercado Tegot ahora funciona completamente sin personal operativo ni de pago, al menos en sucursales pequeñas llamadas TEO. La compañía inició el proyecto en 2020 y ahora hay 22 tiendas, y este año se agregarán cuatro tiendas más. Los mercados ofrecen una gama limitada para las necesidades diarias, y el acceso a la tienda se realiza a través de una aplicación o tarjeta de giro. La compañía ve esto como una “tienda de la esquina digital”. De esta manera, las compras a la vuelta de la esquina también serán posibles nuevamente en las zonas rurales, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Hora de charlar en “Plauderkasse”

El negocio de alimentos establecido debe hacer un esfuerzo para mantener las tiendas en funcionamiento en el futuro. Lo que sucede si se pierde el desarrollo se puede ver actualmente en las ciudades del interior. No se trata solo de supermercados sin efectivo, dice Stefan Genth, director gerente de la Asociación Alemana de Minoristas. “También se trata de planificar variedad usando inteligencia artificial y publicidad usando tecnologías digitales”. Según Genth, el futuro es una mezcla de digital y analógico.

Las compras clásicas deben mantenerse con el personal contactado al momento del pago. En Bélgica y Suiza, los supermercados individuales están volviendo a estilos muy tradicionales. El llamado “Plauderkassen” ofrece exactamente lo que hace que la mayoría de los clientes en la fila detrás de ellos se impacienten: tiempo para conversar con el cajero, sin presión. Allí quieren enfrentarse a la soledad.