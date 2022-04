Pandemia de corona: la tasa de infección cae a 807

Estado: 24/04/2022 04:42 a. m.

La tasa nacional de infección de siete días cayó levemente a 807. El RKI informó 39.179 nuevas infecciones, 605 menos que la semana pasada. Según un estudio británico, muchos pacientes tienen que soportar las consecuencias durante mucho tiempo.

La tasa de infección a nivel nacional de la nueva infección por corona durante siete días ha disminuido un poco nuevamente. El Instituto Robert Koch (RKI) dio el valor el domingo por la mañana 807.0. Fue 821,7 el día anterior y 834,3 hace una semana. La ocurrencia de siete días determina el número de nuevas infecciones registradas por cada 100.000 habitantes durante este período.

Según informó RKI, citando datos de las autoridades sanitarias, el número de nuevas infecciones notificadas en 24 horas fue de 39.179, frente a las 135.079 del día anterior y las 39.784 del día anterior. El número total de casos registrados en Alemania desde el comienzo de la pandemia de Corona ha aumentado a 24 180 512. Es probable que el total real sea mucho mayor, ya que muchas infecciones no se detectan. Según RKI, también se registraron 24 muertes más relacionadas con el coronavirus en 24 horas. El número total de muertes por corona registradas en Alemania ha aumentado a 134.179.

Al considerar los valores, debe tenerse en cuenta que los estados individuales no informan datos todos los días de la semana y los fines de semana, por ejemplo, Baden-Württemberg, Baja Sajonia, Brandeburgo y Sajonia no informan datos, o solo parcialmente. Esto a su vez conduce a un registro tardío en los días siguientes. Por lo tanto, la comparación de valores diarios es cada vez más difícil. Además, en algunos estados federales, las clases comenzaron nuevamente la semana pasada después del feriado de Semana Santa. Los expertos han estado planteando la hipótesis durante algún tiempo de que habrá una gran cantidad de casos no registrados por el RKI, debido al estrés de las autoridades sanitarias y porque no todas las personas infectadas tienen una prueba PCR. Solo estos cuentan en las estadísticas.

Los pacientes a menudo experimentan debilidad prolongada después de ciclos intensos

Según un estudio británico, solo un pequeño número de personas que deben ser tratadas en el hospital por infección con el virus Corona se recuperan completamente de la enfermedad en un año. Las mujeres recuperan menos que los hombres. Las personas con sobrepeso y enfermas que tienen que respirar también tienen muchas menos posibilidades de recuperación.

El estudio, publicado en The Lancet Respiratory Medicine, analizó a personas que fueron dadas de alta de 39 hospitales del Reino Unido entre marzo de 2020 y abril de 2021, y luego evaluó su recuperación después de cinco meses y un año.

Solo el 26 por ciento de los pacientes dijeron que se habían recuperado por completo después de cinco meses. Un año después de haber sido dado de alta del hospital, el porcentaje había aumentado solo levemente, al 28,9 por ciento. Los síntomas a largo plazo más comunes de COVID-19 observados fueron fatiga, dolores musculares, falta de sueño y dificultad para respirar. “Sin tratamientos efectivos, la COVID-19 a largo plazo podría convertirse en una nueva enfermedad generalizada a largo plazo”, dijo el coautor del estudio, Christopher Breitling, de la Universidad de Leicester.