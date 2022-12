Pandemia en China: probablemente 9,000 muertes por día después del final abrupto de la política de corona cero

Después del cambio radical de Beijing en la política Corona, una ola de infecciones se dirige hacia el país. Según los expertos británicos, cada día mueren unas 9.000 personas, y aún no se ha alcanzado el pico. A fines de enero, 25,000 personas podrían morir por el virus cada día.

Los datos diarios de corona de China ya no se publican, a pesar de la explosión en la cantidad de infecciones: ha habido 250 millones de infecciones aterradoras desde principios de mes. Nuestro corresponsal en China, Matthias Kamp, informa desde Shanghái.

DrSegún los expertos de la compañía de datos británica Airfinity, el número de muertes por Corona en China puede haber aumentado a 9,000 por día. Eso casi duplicaría la estimación de la semana pasada. Según los cálculos del modelo, el pico de la ola actual debería haberse alcanzado el 23 de enero con unas 25.000 muertes diarias.

A principios de diciembre, Beijing revirtió su estricta política de no Covid en un cambio radical. El virus Corona se ha estado propagando rápidamente en China durante semanas, y el país está experimentando el mayor aumento de infecciones en el mundo. Según las estimaciones, alrededor de 1 millón de personas podrían morir en China en los próximos meses como consecuencia de la infección por el Coronavirus. Los hospitales ya están abrumados en muchos lugares.

Los números oficiales exactos de Corona ya no están disponibles en China. Según las autoridades, ahora es imposible estimar el número de casos de corona después de que haya expirado la obligación de realizar pruebas. Entonces, China dejó de publicar datos diarios de corona el domingo.

Muchos países requieren pruebas corona al ingresar desde China

Ante la violenta ola de infecciones, varios países han endurecido sus regulaciones para la entrada de ciudadanos chinos. A partir de enero, Estados Unidos requerirá que los viajeros de la República Popular tengan una prueba corona negativa, anunció el miércoles la autoridad sanitaria estadounidense CDC. Italia fue anteriormente el primer país europeo en exigir pruebas obligatorias para los chinos a su llegada al país.

La Unión Europea no desea realizar ninguna prueba de coronavirus por separado en este momento. La Comisión de la Unión Europea argumentó el jueves que la variante corona Omikron BF.7, bien representada en China, ya está en Europa. Esto no aumentó significativamente la amenaza. Sin embargo, tenga cuidado y use el freno de emergencia si es necesario.