Panzer CV 90 viene con 'características de alta tecnología'

El ejército ucraniano recibirá no sólo barcos de combate de Suecia, sino también una versión modernizada del vehículo de combate de infantería CV 90, con muchas mejoras.

Kubiansk – Ucrania Recibe armas adicionales de los países escandinavos para defenderse de la invasión rusa, que viola el derecho internacional. Quizás sea “el mejor vehículo blindado de transporte de tropas de la guerra”, según la revista de noticias estadounidense. Forbes El escribe.

Armas para Ucrania: Suecia y Dinamarca ofrecen la última versión del CV 90

En concreto: Dinamarca financiará la producción de 35 nuevos vehículos de combate de infantería CV9035NL para las Fuerzas Armadas de Ucrania en Suecia. Según el informe, la imagen térmica estabilizada de tercera generación para el comandante y el artillero no es la única “característica de alta tecnología” del tanque.

Se dice que este sistema de imágenes térmicas tiene un telémetro láser con un alcance de hasta seis millas (9,65 kilómetros). El comandante y el artillero pueden… guerra de ucrania De este modo, se pueden buscar objetivos de forma independiente durante el día y la noche con gran precisión.

Vehículo blindado de transporte de personal moderno: CV 90, producción sueca. © IMAGO / Biblioteca de imágenes

CV 90 de Suecia: los ucranianos reciben más vehículos blindados de transporte de tropas

Pero eso no es todo: para aumentar la protección de la tripulación, el fabricante de vehículos sueco BAE Systems Hägglunds adquirió de Israel el sistema de protección remota “Iron Fist”. Este detecta misiles enemigos y armas guiadas antitanques y los combate con pequeños proyectiles disparados a la velocidad del rayo. Sin embargo, no está claro si la versión ucraniana recibirá estos sistemas de protección o no. Forbes.

Para brindar protección adicional a las tripulaciones contra las explosiones de minas antitanque, se instalaron asientos en el techo y los costados del casco. Según el informe, se dice que la torreta con el sistema de armas tendrá una nueva composición de blindaje, algo que aún es un secreto.

Envíos de armas a Ucrania: Suecia está armando su mayor paquete militar hasta el momento

Suecia lo tenía Kyiv El verano pasado se entregaron 50 vehículos de combate de infantería CV 90, aunque en una versión más antigua. El 20 de febrero, Estocolmo aprobó su mayor paquete militar hasta la fecha, valorado en unos 620 millones de euros. Rusia El país fue declarado invadido a traición.

Entre otras cosas Diez barcos de combate CB 90 para soldados de élite ucranianos En el paquete se incluyen además diez tanques CV 90 de nueva fabricación. Mientras que estos tanques y el vehículo de combate 90 que se entregará en 2023 tienen un cañón automático 40/70B de 40 mm, el nuevo CV9035NL está armado con un cañón Bushmaster Mk de 35 mm. , según un informe de Forbes.

Vehículo de combate 90 (CV 90) Tipo de coche: Un vehículo blindado para transportar infantería al combate. el creador: Empresa de defensa BAE Systems AB multitud: 3 (comandante, conductor, artillero), además de 8 soldados Armamento: Cañón automático 40/70B de 40 mm o cañón automático Bushmaster II, 1 ametralladora de 7,62 mm blindaje: Armadura de barrera con armadura compuesta adaptada. Velocidad: 70 kilómetros por hora (carretera) Peso: 37 toneladas

Armas para Ucrania: los países de la OTAN intensifican sus esfuerzos – Rusia se está armando

Copenhague y Estocolmo no son los únicos que aumentan los envíos de armas, mientras que las Fuerzas Armadas de Ucrania sufren una grave escasez de municiones en muchos sectores del frente y, en ocasiones, se ven sometidas a fuertes presiones. Así sería por ejemplo Gran Bretaña 200 misiles antitanque Brimstone entrega.

Mientras la guerra entra en su tercer año, Moscú también continúa armándose. Aunque faltan Industria de defensa rusa, según un informe. alto Espejo El Kremlin sigue planificando para 2024 con el mayor presupuesto militar desde el colapso de la Unión Soviética en 1991. El Ministerio de Finanzas ruso destinará el seis por ciento del PIB en lugar del actual 3,9 por ciento, según el informe, que equivale al 6 por ciento del PIB. Se estima que 140 mil millones de dólares estadounidenses. (noche)